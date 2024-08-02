В Defense Express объяснили, что нужно для высокой точности удара БпЛА

Эксперты проанализировали, насколько точно дрон может попадать в цель и что для этого нужно.

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Эксперт Defense Express Валерий Рябых рассказал о точности беспилотников при попадании в цель. В эфире телеканала "Еспресо" он сказал, что для достижения высокой точности удара беспилотник требует дополнительного донаведения на последнем этапе полета.

По словам аналитика, дроны должны быть оборудованы средствами для более точного удара или иметь соответствующую систему наведения, программные и аппаратные средства, позволяющие корректировать цель по сохраненному образу. Если беспилотник, например, запускается по определенным координатам без дополнительной корректировки, отклонения могут составлять несколько десятков метров.

"Если беспилотник несет небольшую нагрузку, чтобы гарантированно поразить цель, он должен быть высокоточным и наводиться", — пояснил Рябых.

Рябых добавил, что БпЛА эффективно поражают большие площади, такие как нефтебазы. Для точного удара по малым целям беспилотники требуют либо специальных систем наведения, либо прямого управления.

"На большой дистанции для этого используются средства ретрансляции, которые имеют ограничения до 100 км", — отметил он.

Кроме этого, по мнению эксперта, если у БпЛА инерциальная система наведения, которая обычно подкрепляется GPS-наведением, то "шахеды" не могут использовать военный сегмент GPS и пользуются общедоступным.

"То есть погрешность закладывается от десяти до нескольких десятков метров. Поэтому для точного поражения определенной цели необходимо донаведение на конечном участке полета", — подытожил Рябых.

Напомним, что в течение июля Украина больше раз запускала беспилотные летательные аппараты для атак по территории России, чем оккупанты использовали БпЛА типа Shahed.

Также Украина впервые объявилатендер на закупку FPV-дронов отечественного производства через электронную платформу Prozorro.