В Defense Express пояснили, що потрібно для високої точності удару БпЛА

Експерти проаналізували, наскільки точно дрон може влучати в ціль та що для цього потрібно.

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Експерт Defense Express Валерій Рябих розповів про точність безпілотників під час влучання в ціль. В етері телеканалу "Еспресо" він сказав, що для досягнення високої точності удару безпілотник потребує додаткового донаведення на останньому етапі польоту.

За словами аналітика, дрони мають бути обладнані засобами для більш точного удару або мати відповідну систему наведення, програмні та апаратні засоби, що дозволяють коригувати ціль за збереженим образом. Якщо безпілотник, наприклад, запускається за певними координатами без додаткового коригування, відхилення можуть складати кілька десятків метрів.

"Якщо безпілотник несе невелике навантаження, щоб гарантовано уразити ціль, він повинен бути високоточним і наводитися", — пояснив Рябих.

Рябих додав, що БпЛА ефективно уражають великі площі, такі як нафтобази. Для точного удару по малих цілях безпілотники потребують або спеціальних систем наведення, або прямого управління.

"На великій дистанції для цього використовуються засоби ретрансляції, які мають обмеження до 100 км", — зауважив він.

Крім цього, на думку експерта, якщо у БпЛА інерціальна система наведення, яка зазвичай підкріплюється GPS-наведенням, то "Щахеди" не можуть використовувати військовий сегмент GPS і користуються загальнодоступним.

"Тобто похибка закладається від десяти до декількох десятків метрів. Тому для точного ураження визначеної цілі необхідне донаведення на кінцевій ділянці польоту", — підсумував Рябих.

Нагадаємо, що протягом липня Україна більше разів запускала безпілотні літальні апарати для атак по території Росії, ніж окупанти використовували БпЛА типу Shahed.

Також Україна вперше оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів вітчизняного виробництва через електронну платформу Prozorro.