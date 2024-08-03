Спецслужбы Украины учат повстанцев Мали управлять дронами, — СМИ

Представитель малийского повстанческого движения "Постоянная стратегическая платформа мира, безопасности и развития" подтвердил, что повстанцы сотрудничают с украинцами.

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Украинские спецслужбы учат повстанцев-туарегов в Мали управлять беспилотниками. Об этом пишет французское издание "Le Monde", ссылаясь на собственные источники.

По словам одного из командиров повстанцев, "обмены" с украинскими спецслужбами действительно происходят, чтобы увидеть, как можно сотрудничать.

"Мы имеем связи с украинцами, но так же как и со всеми другими — французами, американцами и другими", — заявил представитель CSP-DPA (группировка повстанцев Мали) Мохамед Эльмаулуд Рамадан.

Как утверждают источники Le Monde, украинские власти предоставляют повстанцам в Мали стратегическую информацию, а также обучают их использовать беспилотники.

Напомним, 28 июля представители малийского повстанческого движения, которые взяли в плен нескольких боевиков российской ЧВК "Вагнер", предложили передать их украинской стороне.

29 июля спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что повстанцы-туареги получили нужную "информацию", которая позволила им разгромить колонну "вагнеровцев" в Мали.