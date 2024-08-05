Убрали все самолеты: росСМИ сообщили последствия ударов по аэродрому "Морозовск" (фото)

По данным журналистов, по меньшей мере 7 российских военнослужащих получили ранения в результате атаки.

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В результате атаки на военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области был уничтожен склад с боеприпасами, есть пострадавшие среди военных, а также повреждены соседние дома. Об этом сообщает российское издание ASTRA со ссылкой на свои источники.

"7 военнослужащих ранены в результате атаки ВСУ на военный аэродром "Морозовск" в ночь на 3 августа. Сгорел склад с авиабоеприпасами", — говорится в сообщении.

В результате детонации боеприпасов взрывной волной были выбиты окна в квартирах местных жителей и поврежден супермаркет.

Отмечается, что атака на военный аэродром "Морозовск" состоялась в ночь на 3 августа. В тот день местные власти сообщили о том, что регион подвергся атаке 55 беспилотников.

Издание "Радио Свобода" тем временем опубликовало спутниковые снимки аэродрома "Морозовск". На них видно, что склад авиационных боеприпасов полностью выгорел.

"Спутниковые снимки Planet Labs за 4 августа есть в распоряжении "Схем" (Радио Свобода). Поражены склады с боеприпасами, расположенные в северо-восточной части аэродрома. Следы пожаров видны и возле других зданий, а также возле мест парковки российских истребителей. Также можно заметить, что с аэродрома убрали большинство имеющихся там ранее истребителей", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 3 августа сразу в нескольких регионах РФ прогремели взрывы. Было зафиксировано не менее 75 беспилотников. В Ростовской области были поражены сразу два важных объекта, которые связаны с ВС РФ.