Прибрали всі літаки: росЗМІ повідомили наслідки ударів по аеродрому "Морозовськ" (фото)

За даними журналістів, щонайменше 7 російських військовослужбовців дістали поранення внаслідок атаки.

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Внаслідок атаки на військовий аеродром "Морозовськ" в Ростовській області було знищено склад з боєприпасами, є постраждали серед військових, а також пошкоджені сусідні будинки. Про це повідомляє російське видання ASTRA з посиланням на свої джерела.

"7 військовослужбовців поранено внаслідок атаки ЗСУ на військовий аеродром "Морозовськ" у ніч проти 3 серпня. Згорів склад із авіабоєприпасами", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок детонації боєприпасів вибуховою хвилею були вибиті вікна у квартирах місцевих мешканців та пошкоджено супермаркет.

Зазначається, що атака на військовий аеродром "Морозовськ" відбулася в ніч проти 3 серпня. Того дня місцева влада повідомила про те, що регіон піддався атаці 55 безпілотників.

Видання "Радіо Свобода" тим часом опублікувало супутникові знімки аеродрому "Морозовськ". На них видно, що склад авіаційних боєприпасів повністю вигорів.

"Супутникові знімки Planet Labs за 4 серпня є у розпорядженні "Схем" (Радіо Свобода). Уражені склади з боєприпасами, розташовані у північно-східній частині аеродрому. Сліди пожеж видно і біля інших будівель, а також біля місць паркування російських винищувачів. Також можна зауважити, що з аеродрому прибрали більшість наявних там раніше винищувачів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 3 серпня одразу в кількох регіонах РФ пролунали вибухи. Було зафіксовано щонайменше 75 безпілотників. У Ростовській області було уражено одразу два важливі об'єкти, які пов'язані зі ЗС РФ.