Россия использует западные компоненты для ракет Х-32, которыми бьет по Украине: анализ ISW

Американские аналитики обнаружили, что российская оборонная промышленность применяет в ракетах Х-32 навигационные модули SN-99, которые устанавливаются конструкторским бюро "Радуга".

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Россия продолжает производство крылатых ракет Х-32, используя западные компоненты. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете со ссылкой на украинскую организацию Frontelligence Insight, которая проанализировала документы, полученные группой Ukrainian Cyber Resistance с военной базы в Шайковке Калужской области.

Согласно исследованию ISW, российские войска применяют в ракетах Х-32 навигационные модули SN-99, которые состоят из западных компонентов. Этими ракетами неоднократно наносились удары по Украине.

Frontelligence Insight также выяснила, что модули SN-99, изготовленные в марте 2023 года, устанавливаются на ракеты Х-32 российским конструкторским бюро "Радуга". Аналитики не владеют информацией, как российские оборонные компании получают эти западные компоненты.

В ISW напоминают, что британская организация Conflict Armament Research в сентябре 2022 года также обнаружила западные компоненты в навигационных системах ракет Х-101 и Х-59.

Ранее Фокус писал, что аналитики Defense Express объяснили, как Россия пытается расширить производство вооружения и техники, но сталкивается с рядом проблем, чтобы удержаться на "военных рельсах".

Кроме этого, Вооруженные силы Российской Федерации продолжают модифицировать противокорабельные ракетные установки для использования против наземных целей в Украине