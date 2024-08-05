Росія використовує західні компоненти для ракет Х-32, якими б'є по Україні: аналіз ISW

Американські аналітики виявили, що російська оборонна промисловість застосовує у ракетах Х-32 навігаційні модулі SN-99, які встановлюються конструкторським бюро "Радуга".

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Росія продовжує виробництво крилатих ракет Х-32, використовуючи західні компоненти. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у новому звіті з посиланням на українську організацію Frontelligence Insight, яка проаналізувала документи, отримані групою Ukrainian Cyber ​​Resistance з військової бази в Шайківці Калузької області.

Згідно з дослідженням ISW, російські війська застосовують у ракетах Х-32 навігаційні модулі SN-99, які складаються із західних компонентів. Цими ракетами неодноразово було завдано ударів по Україні.

Frontelligence Insight також з'ясувала, що модулі SN-99, виготовлені в березні 2023 року, встановлюються на ракети Х-32 російським конструкторським бюро "Радуга". Аналітики не володіють інформацією, як російські оборонні компанії отримують ці західні компоненти.

В ISW нагадують, що британська організація Conflict Armament Research у вересні 2022 року також виявила західні компоненти у навігаційних системах ракет Х-101 і Х-59.

Раніше Фокус писав, що аналітики Defense Express пояснили, як Росія намагається розширити виробництво озброєння та техніки, але зіштовхується з низкою проблем, щоб втриматися на "воєнних рейках".

Крім цього Збройні сили Російської Федерації продовжують модифікувати протикорабельні ракетні установки для використання проти наземних цілей в Україні