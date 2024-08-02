Які проблеми має російський ВПК із переходом на "воєнні рейки": аналіз Defense Express

Росія намагається розширити виробництво озброєння та техніки, але зіштовхується з низкою проблем, аби втриматися на "воєнних рейках", стверджують аналітики.

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30 липня 2024 року президент Росії Володимир Путін провів зустріч з главою корпорації "Ростех" Сергієм Чемезовим, де обговорювалися результати діяльності компанії за 2023 та поточний рік. "Ростех", як основний виробник зброї в Росії, зазнає труднощів з переходом на "воєнні рейки". Про це повідомляє Defense Express.

Згідно з даними російських ЗМІ, російська державна корпорація "Ростех" відзвітувала про збільшення консолідованого виторгу на 34% до 2,4 трильйона рублів у 2023 році, з чистим прибутком 60,1 мільярда рублів. У 2023 році "Ростех" інвестував 527 мільярдів рублів у розвиток виробництва, що більше ніж вдвічі перевищує показники 2022 року. Водночас частка цивільної продукції в загальному обсязі виробництва зменшилася із 44% до 35%.

Чемезов підкреслив, що значні інвестиції були спрямовані на розширення виробництва озброєння та техніки, включно з модернізацією заводів з виробництва пороху. Обсяг виробництва та ремонту легкоброньованої техніки зріс утричі, танків — у 3,5 раза, а виробництво боєприпасів — у десятки разів.

Однак за такими "переможними" показниками ховаються серйозні проблеми, підкреслюють аналітики. Зростання обсягів ремонту техніки свідчить про використання старого обладнання або техніки, пошкодженої на полі бою. Нестача ресурсів для модернізації порохових заводів також ставить під сумнів заяви про значне збільшення виробництва боєприпасів.

Зустріч Путіна і Чемезова Фото: Defense Express

Під час зустрічі Путін неодноразово уточнював цифри, що свідчить про певні сумніви щодо заяв Чемезова, пишуть аналітики. Найгострішою проблемою є кадрове питання. Глава ДК "Ростех" повідомив, що у 2024 році штат корпорації планується збільшити на 70 тисяч працівників, але середня зарплата складе лише 88 тисяч рублів на місяць.

Кремль створив умови, за яких росіянам вигідніше йти на війну, де їм обіцяють значно вищі виплати, ніж працювати у ВПК. Це суттєво ускладнює набір додаткового персоналу для підприємств військово-промислового комплексу Росії.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ показали "гібрид" сухопутної гармати М-46 та корабельної АК-130. Росія ж намагається здолати дефіцит гармат і снарядів калібру 130 мм.

Нагадаємо, що ЗС РФ застосували рідкісну авіабомбу ФАБ-500Т. Використання цього виду авіаційних бомб, на думку аналітиків, обумовлено бажанням отримати більш далекобійні боєприпаси для ударів по Україні, ніж стандартні ФАБ-500М62.