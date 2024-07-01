У РФ може бути більше зброї, ніж на 2-3 роки війни проти України, — Defense Express

OSINT-дослідники заявили, що танки Т-80 на базах зберігання РФ можуть закінчитися орієнтовно в середині 2026 року. Це не означає, що такі танки зникнуть із поля бою до цього часу

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У Росії може бути більше зброї, ніж на 2-3 роки війни проти України. Про це пише портал Defense Express.

OSINT-дослідники Covert Cabal і HighMarsed заявили, що кількість танків Т-80 у "хорошому стані" на базах зберігання в РФ скоротилася від 1200 до 300 машин. У звіті передбачається, що Т-80 на базах зберігання можуть закінчитися орієнтовно в середині 2026 року.

Видання пише, що це не означає, що такі танки зникнуть з поля бою до цього часу. Річ у тім, що ВПК Росії активно модернізує ці танки до стандарту Т-80БВМ.

У матеріалі йдеться про те, що якщо танки Т-80, які не були серед масових, вичерпаються у росіян тільки до 2026 року, то техніки у РФ ще дуже багато. Її вистачить на 2-3 роки бойових дій із поточною інтенсивністю і навіть більше.

Аналітики припустили, що такі звіти з опорою на дані з відкритих джерел можуть свідчити про те, що у Заходу немає актуальних розрахунків щодо "запасу міцності" армії РФ у поточній війні. Або ж ці підрахунки є, але їхня повнота викликає сумніви.

Повідомляється, що актуальної інформації про російські бронетанкові ремонтні заводи немає. Можливо, у РФ вийшло налагодити контррозвідувальні заходи, пов'язані з цими підприємствами.

Що за танк Т-80

Основний бойовий танк, який виробляли ще за часів СРСР. Був прийнятий на озброєння в 1976 році. Призначений для цілодобового вирішення широкого кола бойових завдань, зокрема в умовах застосування зброї масового ураження.

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