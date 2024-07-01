У РФ может быть больше оружия, чем на 2-3 года войны против Украины, — Defense Express

OSINT-исследователи заявили, что танки Т-80 на базах хранения РФ могут закончиться ориентировочно в середине 2026 года. Это не означает, что такие танки исчезнут с поля боя к этому времени

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У России может быть больше оружия, чем на 2-3 года войны против Украины. Об этом пишет портал Defense Express.

OSINT-исследователи Covert Cabal и HighMarsed заявили, что количество танков Т-80 в "хорошем состоянии" на базах хранения в РФ сократилось от 1200 до 300 машин. В отчете предполагается, что Т-80 на базах хранения могут закончиться ориентировочно в середине 2026 года.

Издание пишет, что это не означает, что такие танки исчезнут с поля боя к этому времени. Дело в том, что ВПК России активно модернизирует эти танки к стандарту Т-80БВМ.

В материале говорится, что если танки Т-80, который не были в числе массовых, иссякнут о россиян только к 2026 году, то техники у РФ еще очень много. Ее хватит на 2-3 года боевых действий с текущей интенсивностью и даже больше.

Аналитики предположили, что такие отчеты с опорой на данные из открытых источников может говорить о том, что у Запада нет актуальных расчетов по "запасу прочности" армии РФ в текущей войне. Или же эти подсчеты есть, но их полнота вызывает сомнения.

Сообщается, что актуальной информации о российских бронетанковых ремонтных заводах нет. Возможно, у РФ получилось наладить контрразведівательные меры, связанные с этими предприятиями.

Что за танк Т-80

Основной боевой танк, который производили еще во времена СССР. Был принят на вооружение в 1976 году. Предназначен для круглосуточного решения широкого круга боевых задач, в том числе в условиях применения оружия массового поражения.

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