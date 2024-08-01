ЗС РФ показали "гібрид" сухопутної гармати М-46 та корабельної АК-130, — аналітики (фото, відео)

Росія намагається здолати дефіцит гармат і снарядів калібру 130 мм, зауважили експерти Defense Express. Тому цілком можливо, що з'явився гібрид двох гармат, але відео показує, що впевненості немає.

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Артилеристи ЗС РФ зарядили фугасний снаряд від корабельної гармати АК-130 у дуло, яке встановили на лафет старої радянської гармати М-46. Для цього росіяни могли створити "гібрид"з двох різних пристроїв. Від одного взяли лафет (стійку), від іншого — дуло. Про те, чи можливий такий варіант в артилерії і що це говорить про російську армію, розповіли експерти порталу Defense Express.

Експерти звернули увагу на публікацію у Telegram-каналі "Соціально-Побутовий Журнал "Водограй". У дописі, розміщеному 31 липня, є відео, яке розшукали на російському військовому ресурсі (джерело не вказується). У кадр потрапила гармата ЗС РФ, встановлена на невказаному відтинку фронту. Лафет у цієї гармати — від М-46, тобто вона мала заряджатись снарядом калібру 130 мм, у якого "розділено заряд і затвір". Однак артилеристи зарядили її іншим — унітарним фугасним пострілом А3-УФ-44, яким зазвичай стріляє корабельна гармата АК-130, пояснюється у тексті.

Артилерія ЗС РФ — снаряд від корабельної гармати АК-130 Фото: Скриншот Артилерія ЗС РФ — дуло від гармати М-46 Фото: Скриншот

Подібне застосування снарядів може говорити про те, що на лафет М-46 поставили дуло АК-130. Гібрид підтверджує, що у росіян дійсно є дефіцит снарядів калібру 130 мм до радянської гармати, зауважили на Defense Express. У РФ до вторгнення було мало таких пострілів, але більше — для 130 мм, якими установка АК-130 стріляла з кораблів, навіть — з затонулого крейсера "Москва". Тому за скрути з боєприпасами ворог вирішив використовувати на лінії фронту корабельні постріли, написали експерти.

Однак експерти все ж сумніваються, що так сталось, оскільки на відео вони не помітили об'єднання двох гармат. Все, що було видно, — це штатний ствол М-46 і штатне "дулове гальмо" на кінці ствола.

Артилерія ЗС РФ — корабельна гармата АК-130 Фото: З відкритих джерел Артилерія ЗС РФ — гармата М-46 і снаряди до неї Фото: Вікіпедія

З іншого боку, двоє росіян дійсно несли й заряджали А3-УФ-44, свідчить запис. Тому в цілому на Defense Express вважають, що гібрид допустимий, але його наявність не доведена.

"Треба бути обережними, але водночас не виключати саму можливість", — ідеться у статті.

Артилерія РФ — деталі

Зазначимо, у червні військові оглядачі повідомили про снаряди калібру 130 мм, які ЗС РФ отримали від союзника — Північної Кореї. На відео помітили маркування КНДР та старі радянські гармати М-46, яких у Росії на початок вторгнення було лише 150 штук.

Раніше Фокус розповідав про проблеми, які західні аналітики помітили з російськими гарматами і САУ. Вони звернули увагу на різке зростання втрат цих засобів ураження ЗС РФ і пояснили, що причини такої ситуації — масове застосування FPV-дронів, ракет HIMARS і так званого "українського "Ланцета".

Нагадуємо, у липні стало відомо, що росіяни отримали ПТРК Bulsae-4 виробництва КНДР, здатного стріляти на відстань понад 10 км: їх помітили біля Шебекіно у Білгородській області РФ.