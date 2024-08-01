ВС РФ показали "гибрид" сухопутной пушки М-46 и корабельной АК-130, — аналитики (фото, видео)

Россия пытается преодолеть дефицит пушек и снарядов калибра 130 мм, отметили эксперты Defense Express. Поэтому вполне возможно, что появился гибрид двух пушек, но видео показывает, что уверенности нет.

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Артиллерист ВС РФ зарядили фугасный снаряд от корабельной пушки АК-130 в дуло, которое установили на лафет старой советской пушки М-46. Для этого россияне могли создать "гибрид" из двух разных устройств. От одного взяли лафет (стойку), от другого — дуло. О том, возможен ли такой вариант в артиллерии, и что это говорит о российской армии, рассказали эксперты портала Defense Express.

Эксперты обратили внимание на публикацию в Telegram-канале "Социально-Бытовой Журнал "Водограй". В заметке, размещенной 31 июля, есть видео, которое разыскали на российском военном ресурсе (источник не указывается). В кадр попала пушка ВС РФ, установленная на неуказанном отрезке фронта. Лафет у этой пушки — от М-46, то есть она должна была заряжаться снарядом калибра 130 мм, у которого "разделены заряд и затвор". Однако артиллеристы зарядили ее другим — унитарным фугасным выстрелом А3-УФ-44, которым обычно стреляет корабельная пушка АК-130, объясняется в тексте.

Артиллерия ВС РФ — снаряд от корабельной пушки АК-130 Фото: Скриншот Артиллерия ВС РФ — дуло от пушки М-46 Фото: Скриншот

Подобное применение снарядов может говорить о том, что на лафет М-46 поставили дуло АК-130. Гибрид подтверждает, что у россиян действительно есть дефицит снарядов калибра 130 мм к советской пушке, заметили на Defense Express. У РФ до вторжения было мало таких выстрелов, но больше — для 130 мм, которыми установка АК-130 стреляла с кораблей, даже — с затонувшего крейсера "Москва". Поэтому при затруднении с боеприпасами враг решил использовать на линии фронта корабельные выстрелы, написали эксперты.

Однако эксперты все же сомневаются, что так произошло, поскольку на видео они не заметили объединения двух пушек. Все, что было видно, — это штатный ствол М-46 и штатный "дульный тормоз" на конце ствола.

Артиллерия ВС РФ — корабельная пушка АК-130 Фото: Из открытых источников Артиллерия ВС РФ — пушка М-46 и снаряды к ней Фото: Википедия

С другой стороны, двое россиян действительно несли и заряжали А3-УФ-44, свидетельствует запись. Поэтому в целом на Defense Express считают, что гибрид допустим, но его существование не доказано.

"Надо быть осторожными, но при этом не исключать саму возможность", — говорится в статье.

Артиллерия РФ — детали

Отметим, в июне военные обозреватели сообщили о снарядах калибра 130 мм, которые ВС РФ получили от союзника — Северной Кореи. На видео заметили маркировку КНДР и старые советские пушки М-46, которых в России на начало вторжения было всего 150 шт.

Ранее Фокус рассказывал о проблемах, которые западные аналитики заметили с российскими пушками и САУ. Они обратили внимание на резкий рост потерь этих средств поражения ВС РФ и объяснили, что причины такой ситуации — массовое применение FPV-дронов, ракет HIMARS и так называемого "украинского "Ланцета".

Напоминаем, в июле стало известно, что россияне получили ПТРК Bulsae-4 производства КНДР, способного стрелять на расстояние более 10 км: их заметили возле Шебекино в Белгородской области РФ.