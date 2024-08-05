Уничтожено и повреждено 3 самолета: в ГУР рассказали детали атаки на аэродром "Морозовск" (фото)

Кроме самолетов у оккупантов стало меньше на один склад авиационного вооружения — он полностью уничтожен. Также повреждены четыре технических здания и два ангара.

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В результате атаки на аэродром "Морозовск" в Ростовской области оккупанты потеряли один истребитель-бомбардировщик Су-34 и склад с авиабоеприпасами. Об этом 5 августа сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Данные космической разведки свидетельствуют — в результате огневого поражения военного аэродрома государства-агрессора России "Морозовск" в Ростовской области 3 августа 2024 года уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа вероятно повреждены обломками — рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов", — говорится в сообщении.

Кроме самолетов у оккупантов стало меньше на один склад авиационного вооружения — он полностью уничтожен. Боеприпасы детонировали, поэтому на снимках видны следы вторичной детонации на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

Также среди прочего четыре технических здания и два ангара на авиабазе "Морозовск", которая расположена в 265 километрах от линии фронта, получили серьезные повреждения.

Напомним, что российские СМИ сообщили, что в результате атаки БпЛА на аэродром "Морозовск" ранения получили семь российских воинов.