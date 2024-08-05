Знищено та пошкоджено 3 літаки: в ГУР розповіли деталі атаки на аеродром "Морозовськ" (фото)

Крім літаків в окупантів поменшало на один склад авіаційного озброєння — він повністю знищений. Також пошкоджено чотири технічні будівлі та два ангари.

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Внаслідок атаки на аеродром "Морозовськ" в Ростовській області окупанти втратили один винищувач-бомбардувальник Су-34 та склад з авіабоєприпасами. Про це 5 серпня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Дані космічної розвідки свідчать ― внаслідок вогневого ураження військового аеродрому держави-агресора Росії "Морозовськ" у Ростовській області 3 серпня 2024 року знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Ще два російські літаки такого ж типу ймовірно пошкоджено уламками ― поруч із бортами зафіксовано вирви від вибухів", — йдеться в повідомленні.

Крім літаків в окупантів поменшало на один склад авіаційного озброєння — він повністю знищений. Боєприпаси детонували, тож на знімках видно сліди вторинної детонації на території аеродрому та довкола нього видно великі площі випаленої землі.

Також серед іншого чотири технічні будівлі та два ангари на авіабазі "Морозовськ", яка розташована за 265 кілометрів від лінії фронту, зазнали серйозних пошкоджень.

Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомили, що внаслідок атаки БпЛА на аеродром "Морозовськ" поранення отримали семеро російських вояків.