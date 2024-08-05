Все "как каша": офицер ВСУ рассказал о сложной ситуации в окрестностях Торецка (карта)

В Северном на окраине Торецка на Донбассе идет борьба за каждый дом и подвал. По словам офицера ВСУ с позывным "Алекс", на этом участке фронта идут сложные бои.

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Сложная ситуация наблюдается в окрестностях Торецка Донецкой области. Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации пытаются зайти в тыл к украинским бойцам. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале 5 августа.

"В н.п. Северное, окраина Торецка, тяжелая ситуация, противник жилыми массивами и пытается выйти в тыл нашим подразделениям", — сказал офицер ВСУ "Алекс".

По его словам, идут сложные бои, все "как каша". Военнослужащий подчеркнул, что это типично для боев в населенном пункте, где идет борьба за каждый дом и подвал.

Ситуация на Торецком направлении: данные Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали, что на Торецком направлении российские военные атаковали позиции украинских бойцов 15 раз при поддержке бомбардировочной авиации. По состоянию на вечер 5 августа продолжалось семь боестолкновений возле Торецка и Нью-Йорка.

"За сегодняшний день противник сбросил на Торецк десять управляемых авиационных бомб", — говорится в сообщении.

Что происходит на Торецком направлении

Напомним, 3 августа аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в населенные пункты Зализное и Желанное Донецкой области. В частности, враг пытается ближе подобраться к Торецку.

4 августа украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал, что российские военные пересекли границу Торецка. Он отметил, что также критическая ситуация сложилась в районе поселка Нелеповка, там враг установил обзор и может осуществлять огневой контроль над территорией.