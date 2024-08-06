Эскалация на Ближнем Востоке: США стягивают флот и авиацию ближе к Израилю

В регионе действуют авианосная группа во главе с USS Theodore Roosevelt, а также эсминцы и десантные корабли 5-го и 6-го флотов США, который занимают стратегически важные позиции на случай атаки Ирана на Израиль.

Related video

Военное руководство США направило на Ближний Восток авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли в связи с эскалацией напряженности в регионе. Данное решение Пентагона связано с угрозой иранского возмездия за убийство высокопоставленного лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом сообщает телеканал CNN.

Хронология событий

27 июля террористическая группировка "Хезболла" нанесла разрушительный ракетный удар по Голанским высотам, в результате которого погибли 12 израильских детей. Это стало самой смертоносной атакой с северной границы за последние месяцы.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 30 июля нанесла авиаудар по окрестностям Бейрута, где погиб старший командир и начальник штаба "Хезболлы" Фуад Шукр.

В это же время США нанесли удар по поддерживаемым Ираном боевикам в Ираке, которые готовили атаку беспилотников. В результате удара погибли четыре иракских боевика, еще четверо получили ранения.

На следующий день лидер Ирана отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю, планируя использовать баллистические ракеты малой дальности, крылатые ракеты и беспилотники.

Усиление военного присутствия США

Таким образом на Ближнем Востоке назревает новый конфликт в связи с эскалацией напряженности между Израилем, Ираном и их союзниками. Ситуация стремительно ухудшилась после серии смертоносных столкновений и стратегических убийств.

В связи с этим США значительно усилили свое военное присутствие в регионе в преддверии потенциального конфликта. Недавно в Манаме (Бахрейн) был замечен корабль MV Ocean Trader — головной корабль Командования специальных операций США, способный запускать беспилотники, вертолеты и размещать морских котиков.

Важно

Иран создал ЗРК Arman для перехвата современных истребителей США и Израиля

Кроме того, по информации военного обозревателя Яна Эллиса, американская авианосная ударная группа "Рузвельт", в состав которой входят авианосец USS Theodore Roosevelt (CVN 71), ракетный эсминец USS John S. McCain (DDG 56) и эсминец USS Daniel Inouye (DDG 118), в настоящее время действует в Оманском заливе.

В регионе также находится амфибийная группа Wasp в составе десантного корабля USS Wasp (LHD 1), доков USS Oak Hill (LSD 51) и USS New York (LPD 21). Эсминцы 5-го флота США, включая USS Laboon (DDG 58), USS Russell (DDG 59), USS Cole (DDG 67) и USS Michael Murphy (DDG 112), а также несколько эсминцев 6-го флота США, занимают стратегически важные позиции для реагирования на любую эскалацию.

Напомним, по информации израильских СМИ, Россия могла передать Ирану партию тактических ракетных комплексов "Искандер", а также комплексы РЭБ "Мурманск-БН".