Ескалація на Близькому Сході: США стягують флот і авіацію ближче до Ізраїлю

У регіоні діють авіаносна група на чолі з USS Theodore Roosevelt, а також есмінці та десантні кораблі 5-го і 6-го флотів США, які займають стратегічно важливі позиції на випадок атаки Ірану на Ізраїль.

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Військове керівництво США направило на Близький Схід авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі у зв'язку з ескалацією напруженості в регіоні. Це рішення Пентагону пов'язане із загрозою іранської відплати за вбивство високопоставленого лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані. Про це повідомляє телеканал CNN.

Хронологія подій

27 липня терористичне угруповання "Хезболла" завдало руйнівного ракетного удару по Голанських висотах, унаслідок якого загинули 12 ізраїльських дітей. Це стало найбільш смертоносною атакою з північного кордону за останні місяці.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 30 липня завдала авіаудару по околицях Бейрута, де загинув старший командир і начальник штабу "Хезболли" Фуад Шукр.

Водночас США завдали удару по підтримуваних Іраном бойовиках в Іраку, які готували атаку безпілотників. Унаслідок удару загинули чотири іракські бойовики, ще четверо дістали поранення.

Наступного дня лідер Ірану віддав наказ про завдавання прямого удару по Ізраїлю, плануючи використовувати балістичні ракети малої дальності, крилаті ракети та безпілотники.

Посилення військової присутності США

Таким чином на Близькому Сході назріває новий конфлікт у зв'язку з ескалацією напруженості між Ізраїлем, Іраном та їхніми союзниками. Ситуація стрімко погіршилася після серії смертоносних зіткнень і стратегічних убивств.

У зв'язку з цим США значно посилили свою військову присутність у регіоні напередодні потенційного конфлікту. Нещодавно в Манамі (Бахрейн) був помічений корабель MV Ocean Trader — головний корабель Командування спеціальних операцій США, здатний запускати безпілотники, вертольоти і розміщувати морських котиків.

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Крім того, за інформацією військового оглядача Яна Елліса, американська авіаносна ударна група "Рузвельт", до складу якої входять авіаносець USS Theodore Roosevelt (CVN 71), ракетний есмінець USS John S. McCain (DDG 56) і есмінець USS Daniel Inouye (DDG 118), наразі діє в Оманській затоці.

У регіоні також перебуває амфібійна група Wasp у складі десантного корабля USS Wasp (LHD 1), доків USS Oak Hill (LSD 51) і USS New York (LPD 21). Есмінці 5-го флоту США, включно з USS Laboon (DDG 58), USS Russell (DDG 59), USS Cole (DDG 67) і USS Michael Murphy (DDG 112), а також кілька есмінців 6-го флоту США, займають стратегічно важливі позиції для реагування на будь-яку ескалацію.

Нагадаємо, за інформацією ізраїльських ЗМІ, Росія могла передати Ірану партію тактичних ракетних комплексів "Іскандер", а також комплекси РЕБ "Мурманськ-БН".