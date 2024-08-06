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"Сложная коррупциогенная процедура": в Раде жалуются на взятки при выезде студентов за границу

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Фото: Из открытых источников | Некоторые студенты могут выехать за границу, получив разрешение от ТЦК (иллюстративное фото)

Народные депутаты решили прекратить поток взяток, которые платили студенты за оформление справки для выезда за границу. По мнению нардепа Владимира Арьева, в этой сфере "взятки лились рекой".

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Некоторые категории студентов-мужчин, чтобы воспользоваться правом выехать за границу, вероятно, вынуждены платить взятки сотрудникам терцентров комплектования (ТЦК). Чтобы прекратить такую коррупционную практику, народные депутаты предлагают принять законопроект, который внесет изменения в закон об усилении мобилизации. Ситуацию с выездом студентов за границу нардеп от фракции ЕС Владимир Арьев прокомментировал в эфире телеканала "Киев 24".

Арьев возразил журналисту, который говорил о студентах, которые "и так раньше ездили за границу". Политик подчеркнул, что для выезда таким людям нужно было получать разрешение ТЦК. При этом процедура получения такого разрешения была "сложная и коррупциогенная". По его мнению, есть чиновники, которые получили доступ к "финансовым ресурсам" благодаря тому, что занимаются оформлением таких документов. Нардепы видят такую ситуацию и решили это прекратить, подготовив соответствующий законопроект.

"Там взятки лились рекой. Понимаю, что многие из чиновников получают "закрытый ход" к огромным финансовым ресурсам, которыми они сейчас пользуются, чтобы выдавать, в том числе и забронированным, разрешение на выезд за границу. Этот законопроект, наоборот, уменьшает коррупционные риски", — сказал Арьев.

На момент публикации материала пресс-служба Командования Сухопутных войск ВСУ не комментировала заявление нардепа.

Студенты и мобилизация — Арьев о ТЦК см. с 8:54

Выезд за границу студентов и мобилизация — детали

Отметим, ранее Фокус писал о законопроекте №11453. Инициатором изменений в законе об усилении мобилизации является нардеп Георгий Мазурашу. В обосновании своих предложений он заявил, что у граждан требуют 5 тыс. долл., когда они приходят в ТЦК, чтобы, например, оформить отсрочку от мобилизации. Согласно его идее, в закон внесут еще один абзац, в котором четко укажут: запрещено отправлять на военно-врачебную комиссию и мобилизовать тех, кто пришел за справкой.

Между тем Кабинет Министров в мае 2024 года опубликовал подробную инструкцию для студентов призывного возраста, которые имеют право выезжать за границу. В объяснении указано, что такое право имеют граждане 18-22 лет, которые учатся в зарубежных учебных заведениях по программам академической мобильности. Для этого важна дневная форма бакалавриата (или магистратуры медицинского направления), нужно иметь е-студенческий, оформить разрешение в ТЦК и подготовить копии документов, подтверждающих соглашение между учебными заведениями.

Напоминаем, 5 августа народные депутаты внесли законопроект, которым хотели бы разрешить выезд за границу некоторым категориям забронированных и себе. Кроме того, в Раде прошел комитет по нацбезопасности законопроект, который упорядочивает мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.