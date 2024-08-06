"Сложная коррупциогенная процедура": в Раде жалуются на взятки при выезде студентов за границу

Народные депутаты решили прекратить поток взяток, которые платили студенты за оформление справки для выезда за границу. По мнению нардепа Владимира Арьева, в этой сфере "взятки лились рекой".

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Некоторые категории студентов-мужчин, чтобы воспользоваться правом выехать за границу, вероятно, вынуждены платить взятки сотрудникам терцентров комплектования (ТЦК). Чтобы прекратить такую коррупционную практику, народные депутаты предлагают принять законопроект, который внесет изменения в закон об усилении мобилизации. Ситуацию с выездом студентов за границу нардеп от фракции ЕС Владимир Арьев прокомментировал в эфире телеканала "Киев 24".

Арьев возразил журналисту, который говорил о студентах, которые "и так раньше ездили за границу". Политик подчеркнул, что для выезда таким людям нужно было получать разрешение ТЦК. При этом процедура получения такого разрешения была "сложная и коррупциогенная". По его мнению, есть чиновники, которые получили доступ к "финансовым ресурсам" благодаря тому, что занимаются оформлением таких документов. Нардепы видят такую ситуацию и решили это прекратить, подготовив соответствующий законопроект.

"Там взятки лились рекой. Понимаю, что многие из чиновников получают "закрытый ход" к огромным финансовым ресурсам, которыми они сейчас пользуются, чтобы выдавать, в том числе и забронированным, разрешение на выезд за границу. Этот законопроект, наоборот, уменьшает коррупционные риски", — сказал Арьев.

На момент публикации материала пресс-служба Командования Сухопутных войск ВСУ не комментировала заявление нардепа.

Студенты и мобилизация — Арьев о ТЦК см. с 8:54

Выезд за границу студентов и мобилизация — детали

Отметим, ранее Фокус писал о законопроекте №11453. Инициатором изменений в законе об усилении мобилизации является нардеп Георгий Мазурашу. В обосновании своих предложений он заявил, что у граждан требуют 5 тыс. долл., когда они приходят в ТЦК, чтобы, например, оформить отсрочку от мобилизации. Согласно его идее, в закон внесут еще один абзац, в котором четко укажут: запрещено отправлять на военно-врачебную комиссию и мобилизовать тех, кто пришел за справкой.

Между тем Кабинет Министров в мае 2024 года опубликовал подробную инструкцию для студентов призывного возраста, которые имеют право выезжать за границу. В объяснении указано, что такое право имеют граждане 18-22 лет, которые учатся в зарубежных учебных заведениях по программам академической мобильности. Для этого важна дневная форма бакалавриата (или магистратуры медицинского направления), нужно иметь е-студенческий, оформить разрешение в ТЦК и подготовить копии документов, подтверждающих соглашение между учебными заведениями.

Напоминаем, 5 августа народные депутаты внесли законопроект, которым хотели бы разрешить выезд за границу некоторым категориям забронированных и себе. Кроме того, в Раде прошел комитет по нацбезопасности законопроект, который упорядочивает мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.