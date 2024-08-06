"Складна корупціогенна процедура": у Раді скаржаться на хабарі під час виїзду студентів за кордон

Народні депутати вирішили припинити потік хабарів, які сплачували студенти за оформлення довідки для виїзду за кордон. На думку нардепа Володимира Ар'єва, у цій сфері "хабарі лилися рікою".

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Деякі категорії студентів-чоловіків, щоб скористатися правом виїхати за кордон, ймовірно, змушені платити хабарі співробітникам терцентрів комплектування (ТЦК). Щоб припинити таку корупційну практику, народні депутати пропонують прийняти законопроєкт, який внесе зміни у закон про посилення мобілізації. Ситуацію з виїздом студентів за кордон нардеп від фракції ЄС Володимир Ар'єв прокоментував у ефірі телеканалу "Київ 24".

Ар'єв заперечив журналісту, який говорив про студентів, які "і так раніше їздили за кордон". Політик наголосив, що для виїзду таким людям потрібно було отримувати дозвіл ТЦК. Водночас процедура отримання такого дозволу була "складна та корупціогенна". На його думку, є посадовці, які отримали доступ до "фінансових ресурсів" завдяки тому, що займаються оформленням таких документів. Нардепи бачать таку ситуацію та вирішили це припинити, підготувавши відповідний законопроєкт.

"Там хабарі лилися рікою. Розумію, що багато хто з посадовців отримує "закритий хід" до величезних фінансових ресурсів, якими вони зараз користуються, щоб видавати, зокрема і заброньованим, дозвіл на виїзд за кордон. Цей законопроєкт навпаки зменшує корупційні ризики", — сказав Ар'єв.

На момент публікації матеріалу пресслужба Командування Сухопутних військ ЗСУ не коментувала заяву нардепа.

Студенти та мобілізація - Ар'єв про ТЦК див. з 8:54

Виїзд за кордон студентів та мобілізація — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про законопроєкт №11453. Ініціатором змін у законі про посилення мобілізації є нардеп Георгій Мазурашу. У обґрунтуванні своїх пропозицій він заявив, що у громадян вимагають 5 тис. дол., коли вони приходять у ТЦК, щоб, наприклад, оформити відстрочку від мобілізації. Згідно з його ідеєю, у закон внесуть ще один абзац, у якому чітко вкажуть: заборонено відправляти на військово-лікарську комісію та мобілізувати тих, хто прийшов за довідкою.

Тим часом Кабінет Міністрів у травні 2024 року опублікував детальну інструкцію для студентів призовного віку, які мають право виїздити за кордон. У поясненні зазначено, що таке право мають громадяни 18-22 років, які навчаються у закордонних закладах освіти за програмами академічної мобільності. Для цього важлива денна форма бакалаврату (чи магістратури медичного спрямування), потрібно мати е-студентський, оформити дозвіл у ТЦК і підготувати копії документів, які підтверджують угоду між закладами освіти.

Нагадуємо, 5 серпня народні депутати внесли законопроєкт, яким хотіли б дозволити виїзд за кордон деяким категоріям заброньованих і собі. Крім того, у Раді пройшов комітет із нацбезпеки законопроєкт, який впорядковує мобілізацію чоловіків віком від 18 до 25 років.