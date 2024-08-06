Осужденный за уклонение от мобилизации снова получил повестку: чем все закончилось

В первый раз жителя Закарпатья приговорили к испытательному сроку на год. Из-за второй попытки уклонения от мобилизации мужчина получил уже реальных 38 месяцев лишения свободы.

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На Закарпатье военнообязанный гражданин получил 3 года и 2 месяца лишения свободы. Об этом говорится в приговоре Иршавского райсуда Закарпатской области.

Согласно данным суда, 6 июля 2023 года мужчина получил 1 год испытательного срока из-за уклонения от мобилизации, поскольку без уважительных причин не явился в пункт сбора по "боевой повестке".

Житель Закарпатской области повторно получил повестку для отправки на военную службу, однако он снова уклонился от мобилизации.

Учитывая то, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, но выводов не сделал, совершив уголовное преступление во время испытательного срока, суд посчитал, что он не может быть исправлен и перевоспитан без изоляции от общества.

Поэтому суд решил избрать закарпатцу меру наказания согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины в виде лишения свободы, приговорив его к 3 годам и 2 месяцам.

Напомним, в июне юрист Дмитрий Франчук перечислил причины, по которым ТЦК имеют право задержать граждан. По его словам, это возможно, если человек нарушил правила воинского учета и мобилизации или находится в розыске.

4 августа в соцсетях опубликовали кадры митинга под ТЦК на Волыни, во время которого местные жители протестовали из-за "произвола" военкоматов.