ВС РФ в Украине начали применять беспилотники "Ветер": что известно об FPV-дронах

Разработчики утверждают, что главной особенностью дронов стало наличие технологии ИИ. БпЛА выпускаются в двух вариантах и способны поражать цели на расстоянии до 20 км, развивая при этом скорость до 150 км/ч.

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На вооружение ВС РФ поступили FPV-дроны под названием "Ветер", которые якобы оснащены искусственным интеллектом (ИИ). Данные БпЛА, отправленные в зону боевых действий в Украине, имеют две модификации "Ветер 10" и "Ветер 13", с грузоподъемностью 3,5 и 8 кг соответственно. Об этом 6 августа сообщили обозреватели Army Recognition.

По словам разработчиков, обе модели могут поражать цели на расстоянии до 20 км и развивать скорость до 150 км/ч. Главной особенностью дронов "Ветер" является наличие ИИ, который якобы позволяет автоматически наводиться на цель без участия оператора. После доведения дрона до объекта, ИИ самостоятельно выполняет захват цели и направляет дрон к ней. Это значительно упрощает задачу оператора и повышает точность атак, утверждают российские инженеры.

"Особенности искусственного интеллекта позволяют наводить FPV-дрон "Ветер" на цель без дополнительных усилий оператора. Появляется целеуказатель, происходит захват цели, и дрон в автономном режиме летит к ней. Это позволяет в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы достигать поставленных результатов", — рассказали разработчики, которые остались анонимными.

Для обеспечения безопасности операторов разработчики удалили передающую аппаратуру на значительное расстояние с помощью воздушных или проводных выносов. Это минимизирует риск обнаружения и атаки на оператора.

Также сообщается, что дроны "Ветер" прошли необходимые испытания и получили протоколы главного управления инновационного развития Минобороны РФ. Поставка дронов на передовую осуществляется ежемесячно в объеме 3 тысяч аппаратов.

Несмотря на то, что о применении данного вида БпЛА на театре военных действий пока не сообщается, обозреватели считают, что в продолжающейся войне как украинские, так и российские войска все чаще используют FPV-дроны. Эти беспилотники, часто используемые для целенаправленных ударов по вражеским машинам и позициям, изменили современную войну.

"Усовершенствования ИИ имеют решающее значение для противодействия тактике радиоэлектронной борьбы, которая часто нарушает сигналы связи между пилотами беспилотников и их БпЛА. Автоматизируя последние этапы атаки, ИИ смягчает последствия глушения сигнала, позволяя беспилотникам выполнять свои задачи даже при потере контроля над пилотом", — подчеркнули эксперты.

Как подчеркнули аналитики Института изучения войны, противник совершенствуют способность использования FPV-дронов для перехвата украинских БпЛА дистанционного минирования и дронов-бомберов. Об этом свидетельствуют отдельные случаи перехвата российскими дронами тяжелых, масштабных и медленных украинских разведывательных беспилотников, которые имеют больший радиус действия и могут сбрасывать боеприпасы.

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Украина обогнала РФ по ударам дальнобойными дронами типа Shahed, — Forbes (инфографика)

Напомним, в РФ создали беспилотник для мониторинга уровня радиации и обеспечения безопасности персонала на случай ядерной войны. БпЛА имеет дальность действия 500 метров на сильно зараженных территориях и до 2 километров в менее опасных районах.