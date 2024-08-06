ЗС РФ в Україні почали застосовувати безпілотники "Ветер": що відомо про FPV-дрони

Розробники стверджують, що головною особливістю дронів стала наявність технології ШІ. БпЛА випускаються у двох варіантах і здатні вражати цілі на відстані до 20 км, розвиваючи швидкість до 150 км/год.

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На озброєння ЗС РФ надійшли FPV-дрони під назвою "Ветер", які нібито оснащені штучним інтелектом (ШІ). Ці БпЛА, відправлені в зону бойових дій в Україні, мають дві модифікації "Ветер 10" і "Ветер 13", з вантажністю 3,5 і 8 кг відповідно. Про це 6 серпня повідомили оглядачі Army Recognition.

За словами розробників, обидві моделі можуть вражати цілі на відстані до 20 км і розвивати швидкість до 150 км/год. Головною особливістю дронів "Ветер" є наявність ШІ, який нібито дає змогу автоматично наводитися на ціль без участі оператора. Після доведення дрона до об'єкта, ШІ самостійно виконує захоплення цілі та направляє дрон до неї. Це значно спрощує завдання оператора та підвищує точність атак, стверджують російські інженери.

"Особливості штучного інтелекту дають змогу наводити FPV-дрон "Ветер" на ціль без додаткових зусиль оператора. З'являється цілевказівник, відбувається захоплення цілі і дрон в автономному режимі летить до неї. Це дає змогу в умовах роботи засобів радіоелектронної боротьби досягати поставлених результатів", — розповіли розробники, які залишилися анонімними.

Для убезпечення операторів розробники видалили передавальну апаратуру на значну відстань за допомогою повітряних або дротових виносів. Це мінімізує ризик виявлення та атаки на оператора.

Також повідомляється, що дрони "Ветер" пройшли необхідні випробування та отримали протоколи головного управління інноваційного розвитку Міноборони РФ. Постачання дронів на передову здійснюється щомісяця в обсязі 3 тисяч апаратів.

Попри те, що про застосування цього виду БпЛА на театрі воєнних дій поки що не повідомляється, оглядачі вважають, що у тривалій війні як українські, так і російські війська дедалі частіше використовують FPV-дрони. Ці безпілотники, часто використовувані для цілеспрямованих ударів по ворожих машинах і позиціях, змінили сучасну війну.

"Удосконалення ШІ мають вирішальне значення для протидії тактиці радіоелектронної боротьби, яка часто порушує сигнали зв'язку між пілотами безпілотників і їхніми БпЛА. Автоматизуючи останні етапи атаки, ШІ пом'якшує наслідки глушіння сигналу, даючи змогу безпілотникам виконувати свої завдання навіть за умови втрати контролю над пілотом", — зауважили експерти.

Як наголосили аналітики Інституту вивчення війни, противник удосконалюють здатність використання FPV-дронів для перехоплення українських БпЛА дистанційного мінування та дронів-бомберів. Про це свідчать окремі випадки перехоплення російськими дронами важких, масштабних і повільних українських розвідувальних безпілотників, що мають більший радіус дії та можуть скидати боєприпаси.

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Україна обігнала РФ по ударах далекобійними дронами типу Shahed, — Forbes (інфографіка)

Нагадаємо, у РФ створили безпілотник для моніторингу рівня радіації та гарантування безпеки персоналу на випадок ядерної війни. БпЛА має дальність дії 500 метрів на сильно заражених територіях і до 2 кілометрів у менш небезпечних районах.