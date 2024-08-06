Украинских ракет будет больше: Зеленский заявил о дополнительном финансировании производства

На Ставке верховного главнокомандующего обсудили потребности Сил обороны до конца года и динамику производства собственных дронов и ракет.

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Украина будет иметь больше ракет собственного производства. О принятии дополнительного финансирования ракетной программы сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам проведения Ставки во вторник, 6 августа.

Глава государства заявил, что участники заседания в первую очередь рассмотрели ситуацию на фронте.

"Особенно подробно — Покровское, Торецкое и Харьковское направления. Главком Александр Сырский докладывал по видеосвязи: он сейчас на месте и держит ситуацию под личным контролем", — отметил Зеленский.

Отдельно были заслушаны доклады разведок — ГУР и СВР — относительно прогнозов развития ситуации и ближайших целей российских войск.

Второй важной темой на Ставке стали собственные дроны и ракеты. Обсудили потребности Сил обороны до конца 2024 года и динамику производства. По этому вопросу докладывали министр обороны Рустем Умеров, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Решением Ставки направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше", — заявил президент.

Кроме того, Умерова доложил об обеспечении дополнительных бригад оружием и техникой.

Напомним, 31 июля министерство обороны РФ заявило о якобы сбитии украинской ракеты "Нептун", которая атаковала Курскую область.

О модернизации ракет "Нептун" стало известно весной этого года. Эта крылатая ракета, которая предназначена для уничтожения кораблей, может бить и по наземным целям.