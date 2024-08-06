Українських ракет буде більше: Зеленський заявив про додаткове фінансування виробництва

На Ставці верховного головнокомандувача обговорили потреби Сил оборони до кінця року та динаміку виробництва власних дронів та ракет.

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Україна матиме більше ракет власного виробництва. Про ухвалення додаткового фінансування ракетної програми повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами проведення Ставки у вівторок, 6 серпня.

Глава держави заявив, що учасники засідання першочергово розглянули ситуацію на фронті.

"Особливо детально – Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Головком Олександр Сирський доповідав по відеозв’язку: він зараз на місці й тримає ситуацію під особистим контролем", — зазначив Зеленський.

Окремо були заслухані доповіді розвідок – ГУР і СЗР – щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ.

Другою важливою темою на Ставці стали власні дрони та ракети. Обговорили потреби Сил оборони до кінця 2024 року та динаміку виробництва. З цього питання доповідали міністр оборони Рустем Умєров, віцепрем’єр з інновацій Михайло Федоров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше", — заявив президент.

Крім того, Умєрова доповів про забезпечення додаткових бригад зброєю та технікою.

Нагадаємо, 31 липня міністерство оборони РФ заявило про нібито збиття української ракети "Нептун", яка атакувала Курську область.

Про модернізацію ракет "Нептун" стало відомо навесні цього року. Ця крилата ракета, яка призначена для знищення кораблів, може бити і по наземних цілях.