Работал на "Интере", "TV-Центре" и CBN: на фронте погиб оператор Владимир Чернышов

Как рассказала кума погибшего воина, он был открытым, позитивным и доброжелательным. У него было очень много планов на будущее.

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На войне с РФ погиб бывший оператор телеканалов CBN, TV-Центр, TTV, "Интер" Владимир Чернышов. Об этом сообщает CBN.

Отмечается, что Владимир – уроженец Кропивницкого. Он родился 22 марта 1971 года. Учился в средней школе №32 и ЦНТУ. Работал на телеканале Ветер (CBN) – с 2019 по 2020 год.

В материале говорится, что, согласно предварительным данным, Владимир Чернышев погиб при обстреле от минно-взрывной травмы в городе Мирноград Покровского района Донецкой области.

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Как сообщил Институт массовой информации, Чернышов стал 83 медийщиком, погибшим в Украине в результате полномасштабной российской агрессии.

Журналистка регионального офиса телеканала "Интер" и кума павшего воина Елена Бринза рассказала изданию "Гречка", что с ней Владимир работал 2,5 года. Последние полгода перед мобилизацией он сменил деятельность и работал на частное лицо. По ее словам, мобилизовали Владимира весной. Затем он проходил обучение после чего попал на фронт. Он всегда был позитивным и открытым, и строил большие планы на будущее.

"Владимир был открытым, позитивным и доброжелательным. Местами он мне напоминал большого ребенка. У него было так много больших планов на будущее, которые оборвала война. Всегда больно, когда гибнут наши защитники. Мне очень досадно сейчас понимать, что его уже нет. Это большая боль для нас всех, а особенно для всей семьи", – рассказала женщина.

По ее словам, у Владимира осталась сестра и племянники.

Напомним, 25 июля сообщалось, что на войне погиб бывший городской голова Умани. Александр Цебрий служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского. По словам городского головы Днепра Бориса Филатова, он умер во время штурмовых действий от тяжелого ранения.