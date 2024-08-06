Працював на "Інтері", "TV-Центрі" та CBN: на фронті загинув оператор Володимир Чернишов

Як розповіла кума загиблого воїна, він був відкритим, позитивним і доброзичливим. У нього було дуже багато планів на майбутнє.

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На війні з РФ загинув колишній оператор телеканалів CBN, TV-Центр, TTV, "Інтер" Володимир Чернишов. Про це повідомляє CBN.

Зазначається, що Володимир — уродженець Кропивницького. Він народився 22 березня 1971 року. Навчався в середній школі №32 та ЦНТУ. Працював на телеканалі Вітер (CBN) — з 2019 по 2020 рік.

У матеріалі йдеться, що, згідно з попередніми даними, Володимир Чернишов загинув під час обстрілу від мінно-вибухової травми в місті Мирноград Покровського району Донецької області.

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Як повідомив Інститут масової інформації, Чернишов став 83 медійником, який загинув в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії.

Журналістка регіонального офісу телеканалу "Інтер" і кума полеглого воїна Олена Бринза розповіла виданню "Гречка", що з нею Володимир працював 2,5 року. Останні пів року перед мобілізацією він змінив діяльність і працював на приватну особу. За її словами, мобілізували Володимира навесні. Потім він проходив навчання після чого потрапив на фронт. Він завжди був позитивним і відкритим, і будував великі плани на майбутнє.

"Володимир був відкритим, позитивним і доброзичливим. Місцями він мені нагадував велику дитину. У нього було так багато великих планів на майбутнє, які обірвала війна. Завжди боляче, коли гинуть наші захисники. Мені дуже прикро зараз розуміти, що його вже немає. Це великий біль для нас усіх, а особливо для всієї родини", — розповіла жінка.

За її словами, у Володимира залишилася сестра і племінники.

Нагадаємо, 25 липня повідомлялося, що на війні загинув колишній міський голова Умані. Олександр Цебрій служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, він помер під час штурмових дій від важкого поранення.