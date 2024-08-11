Уничтожьте этот танк: как мультфильм Диснея помогал союзникам во Второй мировой войне

Уолт Дисней совместно с Министерством национальной обороны Канады создал 20-минутный мультфильм, который был призван, в частности, научить будущих солдат пользоваться противотанковым ружьем Boys.

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Во время Второй мировой войны индустрия развлечений сыграла значительную роль в поддержке военных действий, в том числе благодаря сотрудничеству Уолта Диснея с канадскими военными при создании фильма "Остановите танк!" (Stop That Tank!).

Фокус перевел статью бывшего военнослужащего морской пехоты Трэвиса Пайка о том, как фильмы помогли солдатам союзных сил во Второй мировой войне.

Этот 22-минутный обучающий фильм, сочетающий анимацию и кадры с живыми актерами, был создан для того, чтобы научить солдат пользоваться противотанковым ружьем Boys – оружием с продольно скользящим затвором, стреляющим пулями 55-го калибра, способными выводить из строя легкие танки и бронемашины.

Фильм "Остановите танк!" выделяется как креативное и эффективное произведение военного времени, сочетающее в себе юмор и практическую военную подготовку. Этот подход оказался особенно эффективным, потому что он нашел отклик у молодых солдат, выросших на мультфильмах, и сделал серьезную задачу обучения обращению с оружием более увлекательной и запоминающейся.

Диснеевский "Остановите танк!" учил солдат воевать с помощью мультфильмов

Во время Второй мировой войны большинство слоев американского общества, включая индустрию развлечений, участвовало в военных действиях, о чем свидетельствует фильм "Остановите танк!", снятый Уолтом Диснеем для канадских военных.

Фильм, созданный совместно Уолтом Диснеем и Министерством национальной обороны Канады, был призван научить солдат пользоваться противотанковым ружьем Boys. Фильм длится 22 минуты и представляет собой смесь анимации и кадров с живыми актерами.

Афиша к мультфильму Stop That Tank! Фото: Открытые источники

Противотанковое ружье Boys представляло собой массивную винтовку с продольно скользящим затвором, предназначенную для стрельбы пулями 55-го калибра, которые могли пробивать некоторые участки брони тогдашних танков.

Хотя винтовка не была машиной для убийства танков, она могла убить экипаж, обездвижить танк и даже сломать орудийную башню. Кроме того, она была переносной, весила 16 кг и позволяла стрелку маскироваться во время стрельбы. Однако во время Второй мировой войны противотанковые ружья практически вышли из моды, уступив место базукам и другим подобным видам оружия.

"Остановите танк!" – познавательный и развлекательный фильм

Фильм состоит из двух частей. Первые три минуты – это мультфильм с Гитлером и пятью нацистами на танках. Они приближаются к деревне союзников и планируют атаковать ее, пока жители спят! Здесь Гитлер предстает перед нами в образе шута, который говорит с напыщенным видом и при этом плюется. Он выкрикивает бессмыслицу и тарабарщину, изредка вставляя стереотипные немецкие слова, например, "шницель". В какой-то момент он просто рыгает.

Затем немцы переходят в атаку. В кадр попадают несколько канадских солдат в камуфляже с противотанковыми ружьями Boys. Один из них замаскирован под тюк сена, два других – под стервятника и лошадь, а еще один стреляет из своего флигеля. Противотанковые ружья Бойса заставляют немецкие танки подпрыгивать и разваливаться на несколько частей. Анимация в "Остановите танк!" весьма типичная для Диснея.

Противотанковое ружье Boys Фото: Архивное фото

Немцы бегут под огнем, а гитлеровский танк добивают артиллерийским взрывом. Гитлер скатывается вниз и предстает перед Дьяволом, который начинает переводить для нас его тарабарщину. Он бьется в истерике, как ребенок, и сбрасывает с себя одежду.

Мой младший сын пришел посмотреть фильм вместе со мной, и первые три минуты показались ему уморительными. Меня очень рассмешил солдат, спрятавшийся в лошади.

Эта часть отлично привлекала внимание и готовила солдат узнать все о противотанковых ружьях Boys.

Образовательный аспект

Затем фильм переходит в режим обучения. В этой части солдаты узнают все о своих винтовках, а том числе о том, как работает винтовка, какова максимальная дальность стрельбы, где и как стрелять из нее по танкам.

В фильме также присутствуют реальные кадры стрельбы солдат из винтовки. Наверняка у них болят уши после стрельбы из этой массивной бронебойной винтовки. С помощью наглядных анимационных роликов военнослужащим объясняют, под каким углом стрелять, куда целиться и как наводиться на танки.

Анимация – эффективный способ наглядно и последовательно продемонстрировать винтовку, ее особенности и принцип действия. То же самое можно было сделать с помощью актеров, но в то время анимация давала более четкое представление о винтовке и ее возможностях. Это интересная концепция, которая, похоже, не получила должного признания.

В фильме "Остановите танк!" есть анимированные рентгеновские снимки, показывающие, как работает оружие внутри, а также что происходит, когда пуля попадает в танк. В фильме появляются и другие комедийные элементы: например, рассказчик тонко высмеивает солдата, похожего на Элмера Фадда, и бешеную корову.

Я никогда не держал в руках противотанковое ружье Boys, но после просмотра "Остановите танк!" мне кажется, что я смог бы с ним разобраться.

Почему фильм работает

Весь этот фильм имеет немного мрачный подтекст. Зачем Уолту Диснею понадобилось анимировать фильм о том, как убивать немцев? Зачем нам смотреть на глупые танки, бешеных коров и солдат, которые не могут поднять винтовку?

По той же причине, по которой фильм эффективен. Мужчины, смотревшие фильм, скорее всего, были еще молодыми, и их готовили к войне по таким же мультфильмам, которыми они наслаждались всего несколькими годами ранее.

Фильм "Остановите танк!" был эффективен, потому что эти храбрые молодые люди были еще молоды, и их легко было развлечь мультфильмом. Сейчас об этом грустно думать, но это лишний раз напоминает о нашем неоплатном долгу перед этими людьми. Они отдали свою молодость, здоровье, а многие и жизнь, чтобы защитить демократию и построить более свободный мир.

Об авторе

Трэвис Пайк – бывший пулеметчик морской пехоты, 5 лет прослуживший во 2-м батальоне 2-й бригады морской пехоты. В 2009 году он был направлен в Афганистан, а в 2011 году вернулся туда в составе 22-го подразделения MEU(SOC), проведя рекордные 11 месяцев в море. Он проходил подготовку в румынской армии, морской пехоте Испании и ОАЭ и Национальной армии Афганистана. Является сертифицированным инструктором NRA по стрельбе из пистолета и ведет занятия по скрытому ношению оружия.