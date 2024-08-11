Знищіть цей танк: як мультфільм Діснея допомагав союзникам у Другій світовій війні

Волт Дісней спільно з Міністерством національної оборони Канади створив 20-хвилинний мультфільм, який був покликаний, зокрема, навчити майбутніх солдатів користуватися протитанковою рушницею Boys.

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Під час Другої світової війни індустрія розваг відіграла значну роль у підтримці військових дій, зокрема завдяки співпраці Волта Діснея з канадськими військовими під час створення фільму "Зупиніть танк!" (Stop That Tank!).

Фокус переклав статтю колишнього військовослужбовця морської піхоти Тревіса Пайка про те, як фільми допомогли солдатам союзних сил у Другій світовій війні.

Цей 22-хвилинний навчальний фільм, що поєднує анімацію і кадри з живими акторами, був створений для того, щоб навчити солдатів користуватися протитанковою рушницею Boys — зброєю з поздовжньо ковзним затвором, яка стріляє кулями 55-го калібру, що здатні виводити з ладу легкі танки та бронемашини.

Фільм "Зупиніть танк!" виділяється як креативний і ефективний твір воєнного часу, що поєднує в собі гумор і практичну військову підготовку. Цей підхід виявився особливо ефективним, тому що він знайшов відгук у молодих солдатів, які виросли на мультфільмах, і зробив серйозне завдання навчання поводженню зі зброєю більш захопливим і незабутнім.

Діснеївський "Зупиніть танк!" навчав солдатів воювати за допомогою мультфільмів

Під час Другої світової війни більшість верств американського суспільства, включно з індустрією розваг, брали участь у військових діях, про що свідчить фільм "Зупиніть танк!", знятий Волтом Діснеєм для канадських військових.

Фільм, створений спільно Волтом Діснеєм і Міністерством національної оборони Канади, був покликаний навчити солдатів користуватися протитанковою рушницею Boys. Фільм триває 22 хвилини і є сумішшю анімації та кадрів із живими акторами.

Афіша до мультфільму Stop That Tank! Фото: Відкриті джерела

Протитанкова рушниця Boys являла собою масивну гвинтівку з поздовжньо ковзним затвором, призначену для стрільби кулями 55-го калібру, які могли пробивати деякі ділянки броні тодішніх танків.

Хоча гвинтівка не була машиною для вбивства танків, вона могла вбити екіпаж, знерухомити танк і навіть зламати гарматну башту. Крім того, вона була переносною, важила 16 кг і давала змогу стрільцю маскуватися під час стрільби. Однак під час Другої світової війни протитанкові рушниці практично вийшли з моди, поступившись місцем базукам та іншим подібним видам зброї.

"Зупиніть танк!" — пізнавальний і розважальний фільм

Фільм складається з двох частин. Перші три хвилини — це мультфільм із Гітлером і п'ятьма нацистами на танках. Вони наближаються до села союзників і планують атакувати його, поки жителі сплять! Тут Гітлер постає перед нами в образі блазня, який говорить із пихатим виглядом і при цьому плюється. Він вигукує нісенітницю і тарабарщину, зрідка вставляючи стереотипні німецькі слова, наприклад, "шніцель". У якийсь момент він просто ригає.

Потім німці переходять в атаку. У кадр потрапляють кілька канадських солдатів у камуфляжі з протитанковими рушницями Boys. Один із них замаскований під тюк сіна, двоє інших — під стерв'ятника і коня, а ще один стріляє зі свого флігеля. Протитанкові рушниці Бойса змушують німецькі танки підстрибувати і розвалюватися на кілька частин. Анімація в "Зупиніть танк!" вельми типова для Діснея.

Протитанкова рушниця Boys Фото: Архивное фото

Німці тікають під вогнем, а гітлерівський танк добивають артилерійським вибухом. Гітлер скочується вниз і постає перед Дияволом, який починає перекладати для нас його тарабарщину. Він б'ється в істериці, як дитина, і скидає з себе одяг.

Мій молодший син прийшов подивитися фільм разом зі мною, і перші три хвилини здалися йому сміховинними. Мене дуже розсмішив солдат, який сховався в коні.

Ця частина відмінно привертала увагу і готувала солдатів дізнатися все про протитанкові рушниці Boys.

Освітній аспект

Потім фільм переходить у режим навчання. У цій частині солдати дізнаються все про свої гвинтівки, зокрема про те, як працює гвинтівка, яка максимальна дальність стрільби, де і як стріляти з неї по танках.

У фільмі також присутні реальні кадри стрільби солдатів з гвинтівки. Напевно у них болять вуха після стрільби з цієї масивної бронебійної гвинтівки. За допомогою наочних анімаційних роликів військовослужбовцям пояснюють, під яким кутом стріляти, куди цілитися і як наводитися на танки.

Анімація — ефективний спосіб наочно і послідовно продемонструвати гвинтівку, її особливості та принцип дії. Те саме можна було зробити за допомогою акторів, але на той час анімація давала чіткіше уявлення про гвинтівку та її можливості. Це цікава концепція, яка, схоже, не отримала належного визнання.

У фільмі "Зупиніть танк!" є анімовані рентгенівські знімки, які показують, як працює зброя всередині, а також що відбувається, коли куля потрапляє в танк. У фільмі з'являються й інші комедійні елементи: наприклад, оповідач тонко висміює солдата, схожого на Елмера Фадда, і скажену корову.

Я ніколи не тримав у руках протитанкову рушницю Boys, але після перегляду "Зупиніть танк!" мені здається, що я зміг би з нею розібратися.

Чому фільм працює

Весь цей фільм має трохи похмурий підтекст. Навіщо Волту Діснею знадобилося анімувати фільм про те, як вбивати німців? Навіщо нам дивитися на дурні танки, скажених корів і солдатів, які не можуть підняти гвинтівку?

З тієї ж причини, з якої фільм ефективний. Чоловіки, які дивилися фільм, найімовірніше, були ще молодими, і їх готували до війни за такими самими мультфільмами, якими вони насолоджувалися лише кількома роками раніше.

Фільм "Зупиніть танк!" був ефективний, тому що ці хоробрі молоді люди були ще молоді, і їх легко було розважити мультфільмом. Зараз про це сумно думати, але це зайвий раз нагадує про наш неоплатний борг перед цими людьми. Вони віддали свою молодість, здоров'я, а багато хто й життя, щоб захистити демократію і побудувати більш вільний світ.

Про автора

Тревіс Пайк — колишній кулеметник морської піхоти, який 5 років прослужив у 2-му батальйоні 2-ї бригади морської піхоти. У 2009 році його направили до Афганістану, а 2011 року він повернувся туди у складі 22-го підрозділу MEU(SOC), провівши рекордні 11 місяців у морі. Він проходив підготовку в румунській армії, морській піхоті Іспанії та ОАЕ і Національній армії Афганістану. Є сертифікованим інструктором NRA зі стрільби з пістолета і веде заняття з прихованого носіння зброї.