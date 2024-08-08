Выжил после атаки FPV, но находится в тяжелом состоянии: что с военкором Евгением Поддубным

Военкора Евгения Поддубного доставили в одну из больниц Курска. Он был серьезно ранен, однако пришел в сознание, рассказали в росСМИ.

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В Курской области FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился российский военкор Евгений Поддубный. Он выжил, но был ранен. Об этом сообщило издание "Вести".

"Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице", — говорится в сообщении.

Вио губернатора Курской области Алексей Смирнов заметил, что Поддубный якобы пришел в себя и получает все необходимое лечение в медучреждении Курска.

"Евгений Поддубный жив! Пришел в себя, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска", — сказал он.

Российское издание Mash сообщило, что в результате атаки FPV-дрона Поддубный был серьезно ранен. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое.

"Имеет сильные ожоги тела и травму головы после прилета украинского FPV-дрона по машине, в которой он ехал делать репортаж в Курской области", — говорится в сообщении.

В частности, в Курскую область военкор приехал из Белгорода днем 7 августа.

Позже "Вести" со ссылкой на Минздрав РФ отметили, что военкор в реанимации, получает необходимое лечение.

"Поддубный получает все необходимое лечение, планируется организовать телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров", — говорится в сообщении.

Тогда как общее состояние при поступлении в больницу у Поддубного было "тяжелое".

"Немедленно маршрутизировано в противошоковую, где начата интенсивная терапия. Пациенту выполнены необходимые обследования. Из противошоковой перемещен в реанимационное отделение", — сообщили в Минздраве.

РосСМИ сообщили о гибели Поддубного

Вечером 7 августа в российских соцсетях и СМИ появилась информация о ликвидации российского военкора Евгения Поддубного, который якобы погиб после атаки FPV-дрона. Эту же информацию подтвердил депутат Госдумы Михаил Делягин.

31 июля стало известно, что в Красногоровке Донецкой области был ликвидирован бывший украинский военнослужащий 110-й ОМБр Владислав Крикун. Он добровольно перешел на сторону врага и воевал против Сил обороны в составе отдельного отряда имени Максима Кривоноса.