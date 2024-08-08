Ежедневные потери ВС РФ и штурмы группами: в НГУ назвали самые сложные участки на фронте

По словам капитана Владимира Назаренко, в основном противник пытается атаковать украинские позиции личным составом до 10 человек. Также россияне активно используют ударные дроны и артиллерию, но не могут достичь успехов.

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Российские оккупанты продолжают активные действия на Северском и Лиманском направлениях. Противник продолжает давить, однако несет колоссальные потери. Об этом детальнее рассказал начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж", капитан НГУ Владимир Назаренко в комментарии "Еспресо.TV".

По его словам, ВС РФ на двух вышеперечисленных направлениях не перестают пытаться продвинуться вперед, занять новые позиции и пробуют штурмовать. В большинстве случаев действуют пехотные группы и по всему фронту их очень много.

"Враг в большинстве использует тактику, это действия отделениями, то есть группами 4, 5, 6, до десяти ор*ов, они пытаются реализовывать тот потенциал, который у них есть, потенциал в огромном количестве применять живую силу, мы видим из сводки Генерального штаба ежедневно их потери. Но, несмотря на это, враг интенсивно давит коптерами со сбросами, FPV-дронами, ударными БПЛА. Довольно плотно работает артиллерией различных калибров: от минометов, заканчивая огромными пушками огромного калибра по нулевым позициям", — заявил Владимир Назаренко.

Начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж" также добавил, что из-за хорошей погоды и продолжительности светового дня в небе крайне активны беспилотники. Это усложняет передвижение по позициям, однако Силы обороны также не сидят на месте и наносят по противнику ответные удары.

Напомним, 7 августа сообщалось, что в НГУ назвали участок основного удара РФ, куда противник перебрасывает силы и привлекает резервы. По словам полковника Руслана Музычука, россияне активно используют авиацию на Донбассе и украинские защитники вынуждены отвечать дронами и артиллерией. После неудачных штурмов ВС РФ несут колоссальные потери.