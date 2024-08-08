Несколько провоенных блогеров пожаловались на то, что войска РФ должны были предотвратить украинские наступательные операции в Курской области, поскольку в российских войсках знали, что ВСУ в течение последних нескольких месяцев накапливали силы.

Related video

Ряд российских провоенных блогеров подвергли резкой критике российское военное командование за то, что не наблюдалось подготовки к украинским наступательным операциям в Курской области, и что их не предотвратили. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 7 августа.

Несколько российских провоенных блогеров пожаловались на то, что войска РФ должны были предотвратить украинские наступательные операции в Курской области, поскольку российские войска знали, что ВСУ в течение последних нескольких месяцев накапливали силы и средства в этом районе.

Некоторые из блогеров пожаловались на то, что из-за неадекватной реакции российского военного командования, по их мнению, не было беспокойства относительно накапливающихся сил. Упоминалось также о неоправданной уверенности в российской обороне в приграничной зоне, допущении об усталости украинских войск.

В российской провоенной блогосфере также присутствовала критика министра обороны РФ Андрея Белоусова за то, что тот не провел аудит системы боевого командования, чтобы отстранить неэффективных командиров после вступления в должность министра обороны.

Сообщалось, что украинские наступательные операции в Курской области доказывают, что командование ВС РФ допустило стратегические просчеты, и что кумовство в российских вооруженных силах защищает неэффективных военных чиновников.

Напомним, что российские военкоры говорят о "потере" Суджи, а родственники ищут пленных срочников.

Также сообщалось, что у Байдена прокомментировали атаку на Курскую область и пообещали связаться с Киевом.