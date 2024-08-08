Знали про наступ ЗСУ: у РФ критикують командування через прорив у Курській області, — ISW

Кілька провоєнних блогерів поскаржилися на те, що війська РФ повинні були запобігти українським наступальним операціям у Курській області, оскільки в російських військах знали, що ЗСУ впродовж останніх кількох місяців накопичували сили.

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Низка російських провоєнних блогерів піддали різкій критиці російське військове командування за те, що не спостерігалося підготовки до українських наступальних операцій у Курській області, і що їм не запобігли. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 7 серпня.

Кілька російських провоєнних блогерів поскаржилися на те, що війська РФ повинні були запобігти українським наступальним операціям у Курській області, оскільки російські війська знали, що ЗСУ протягом останніх кількох місяців накопичували сили та засоби в цьому районі.

Деякі з блогерів поскаржилися на те, що через неадекватну реакцію російського військового командування, на їхню думку, не було занепокоєння щодо сил, що накопичуються. Згадувалося також про невиправдану впевненість у російській обороні в прикордонній зоні, припущення про втому українських військ.

У російській провійськовій блогосфері також була присутня критика міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова за те, що той не провів аудит системи бойового командування, щоб усунути неефективних командирів після вступу на посаду міністра оборони.

Повідомлялося, що українські наступальні операції в Курській області доводять, що командування ЗС РФ припустилося стратегічних прорахунків, і що кумівство в російських збройних силах захищає неефективних військових чиновників.

Нагадаємо, що російські військкори говорять про "втрату" Суджі, а родичі шукають полонених строковиків.

Також повідомлялося, що у Байдена прокоментували атаку на Курську область і пообіцяли зв'язатися з Києвом.