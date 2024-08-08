"Украина могла бы дойти до Москвы": Омелян назвал необходимое условие (видео)

Экс-министр инфраструктуры и военнослужащий ВСУ Владимир Омелян считает, что при наличии большего мобилизационного ресурса украинские силы могли бы продвинуться до столицы России.

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Вооруженные силы Украины могли бы дойти до Москвы при условии достаточного количества мобилизованных мужчин. Об этом заявил бывший министр инфраструктуры Украины, а ныне военнослужащий ВСУ Владимир Омелян в эфире телеканала "Прямой".

"Для тех людей, которые с восторгом наблюдают с дивана я бы хотел подчеркнуть одну простую истину: если бы сейчас в этой блестящей (Курской — ред.) операции участвовала не одна бригада или ограниченное количество военнослужащих, а десятки, а то и сотни тысяч украинцев, которые добровольно мобилизовались в армию, то, я думаю, что мы могли бы доходить уже до Москвы", — сказал он.

Прорыв границы в Курской области

Напомним, 6 августа ряд российских Telegram-каналов сообщили о заходе украинской ДРГ на территорию Курской области со стороны Сумской области. В Суджанском районе развернулись основные боевые действия. Минобороны РФ признало прорыв границы и заявило о стягивании туда своих войск.

7 августа президент РФ Владимир Путин провел совещание с военным руководством по ситуации в Курской области и заявил, что Украина якобы совершила "масштабную провокацию".

Генштаб ВСУ и украинские власти прорыв границы в Курской области официально не комментировали. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что события в Курской области могут улучшить украинские переговорные позиции.

8 августа Владимир Зеленский сказал, что "все видят, что украинская армия умеет удивлять и умеет достигать резульатов". Однако президент не уточнил, о каких именно успехах идет речь.

Российские СМИ сообщают, что за три дня зона боевых действий может составлять 430 квадратных километров. В сети публикуют кадры, как украинские военные берут в плен десятки российских солдат.