Украинская армия умеет удивлять и демонстрирует это на поле боя, — Зеленский об успехах ВСУ

По словам главы государства, Силы обороны постоянно учатся чему-то новому и осваивают новые методы ведения боевых действий.

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Украинская армия умеет удивлять и ярко это демонстрирует на поле боя. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время презентации приложения "Армия+".

По его словам, в первую очередь он обратился к украинским воинам. Все сегодня видят, что украинская армия может удивить и достичь желаемых результатов на фронте.

"Это демонстрирует поле боя, где наши воины не только выстояли против преобладающей силы оккупантов, но и уничтожают их так, как это нужно для защиты Украины — нашего государства и независимости. Это делает смелость наших людей и абсолютно естественное стремление украинцев найти лучший вариант действий", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно глава государства добавил, что украинские защитники постоянно учатся чему-то новому в этой войне. Речь также идет о новых образцах вооружения, которое применяется на фронте. За короткое время удалось сделать то, к чему другие государства стремятся годами.

Также бойцы ВСУ осваивают и новые методы ведения боевых действий, в частности речь идет про дроны, где лидерство Украиныы очевидно.

"Украинское лидерство нам нужно во всем и в том, как украинцы воюют, и в том, как украинцы работают, и в том, как украинцы управляют своим государством и управляют своей армией. Наши партнеры впоследствии должны учиться у нас современным решениям и эффективности, умению украинцев получать результат", — подытожил Владимир Зеленский.

О каких именно успехах на поле боя говорил глава государства — неизвестно, однако уже третий день российские СМИ пишут о прорыве границы в Курской области. К примеру, журналисты отметили, что якобы украинские войска удерживают в регионе 430 квадратных километров региона и бои продолжаются. В Генштабе ВСУ никак не комментировали события в приграничье РФ.

Напомним, 8 августа сообщалось, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался об операции в Курской области. По его словам, дополнительные потери техники и живой силы ВС РФ, а также потеря территорий будут повышать цену войны для России.