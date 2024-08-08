Українська армія вміє дивувати і демонструє це на полі бою, — Зеленський про успіхи ЗСУ

За словами глави держави, Сили оборони постійно вчаться чогось нового й освоюють нові методи ведення бойових дій.

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Українська армія вміє дивувати і яскраво це демонструє на полі бою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час презентації застосунку "Армія+".

За його словами, насамперед він звернувся до українських воїнів. Усі сьогодні бачать, що українська армія може здивувати і досягти бажаних результатів на фронті.

"Це демонструє поле бою, де наші воїни не тільки вистояли проти переважної сили окупантів, а й знищують їх так, як це потрібно для захисту України — нашої держави та незалежності. Це робить сміливість наших людей і абсолютно природне прагнення українців знайти найкращий варіант дій", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо глава держави додав, що українські захисники постійно вчаться чомусь новому в цій війні. Йдеться також про нові зразки озброєння, яке застосовується на фронті. За короткий час вдалося зробити те, до чого інші держави прагнуть роками.

Також бійці ЗСУ освоюють і нові методи ведення бойових дій, зокрема йдеться про дрони, де лідерство України очевидне.

"Українське лідерство нам потрібне в усьому і в тому, як українці воюють, і в тому, як українці працюють, і в тому, як українці керують своєю державою та керують своєю армією. Наші партнери згодом мають вчитися в нас сучасних рішень та ефективності, вміння українців отримувати результат", — підсумував Володимир Зеленський.

Про які саме успіхи на полі бою говорив глава держави — невідомо, проте вже третій день російські ЗМІ пишуть про прорив кордону в Курській області. Приміром, журналісти зазначили, що нібито українські війська утримують у регіоні 430 квадратних кілометрів регіону і бої тривають. У Генштабі ЗСУ ніяк не коментували події у прикордонні РФ.

Нагадаємо, 8 серпня повідомлялося, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловився про операцію в Курській області. За його словами, додаткові втрати техніки та живої сили ЗС РФ, а також втрата територій підвищуватимуть ціну війни для Росії.