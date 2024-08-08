"Тотальна домінація": ЗСУ показали, як наземний робот знищив окупантів (фото)
Військовослужбовці ЗС РФ підриваються на українських мінах, встановлених у лісопосадках невеликими колісними машинами з дистанційним управлінням.
Військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) Збройних сил України показали, як російські окупанти підриваються на мінах, встановлених наземною роботизованою платформою. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі підрозділу.
На відео можна помітити, як наземний дрон на колісному ходу дистанційно мінує лісопосадку. Потім на те саме місце прийшли російські військові, які наступили на міни і підірвалися. Загалом на відео показано три таких випадки.
"Тотальна домінація! Наземні дрони вкотре доводять максимальну ефективність, знищуючи ворожу піхоту", — зазначили військові.
У публікації йдеться, що на відео зафіксовано роботу 2-ї роти 23-го окремого стрілецького батальйону у складі 63-ї ОМБр ЗСУ. Модель наземного безпілотника, який встановлював міни, не уточнюють.
Нагадаємо, українські розробники вдосконалили наземного робота "Гном", оснастивши його дистанційним повідцем. Це зробило платформу невразливою до роботи засобів радіолокаційної боротьби.
Військовослужбовці підрозділу Kurt & Company з 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ також уперше почали використовувати на фронті роботів-собак. "Робопес" може виконувати різні місії, зокрема проводити розвідку, підтримувати піхоту, евакуювати поранених і підносити боєприпаси.