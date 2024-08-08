"Тотальна домінація": ЗСУ показали, як наземний робот знищив окупантів (фото)

Військовослужбовці ЗС РФ підриваються на українських мінах, встановлених у лісопосадках невеликими колісними машинами з дистанційним управлінням.

Related video

Військовослужбовці 63-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) Збройних сил України показали, як російські окупанти підриваються на мінах, встановлених наземною роботизованою платформою. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі підрозділу.

На відео можна помітити, як наземний дрон на колісному ходу дистанційно мінує лісопосадку. Потім на те саме місце прийшли російські військові, які наступили на міни і підірвалися. Загалом на відео показано три таких випадки.

Наземний дрон мінує територію Фото: Скриншот Підрив окупантів на міні ЗСУ Фото: Скриншот

"Тотальна домінація! Наземні дрони вкотре доводять максимальну ефективність, знищуючи ворожу піхоту", — зазначили військові.

У публікації йдеться, що на відео зафіксовано роботу 2-ї роти 23-го окремого стрілецького батальйону у складі 63-ї ОМБр ЗСУ. Модель наземного безпілотника, який встановлював міни, не уточнюють.

Підрив піхотинців ЗС РФ на міні Фото: Скриншот Підрив піхотинців ЗС РФ на міні Фото: Скриншот

Нагадаємо, українські розробники вдосконалили наземного робота "Гном", оснастивши його дистанційним повідцем. Це зробило платформу невразливою до роботи засобів радіолокаційної боротьби.

Військовослужбовці підрозділу Kurt & Company з 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ також уперше почали використовувати на фронті роботів-собак. "Робопес" може виконувати різні місії, зокрема проводити розвідку, підтримувати піхоту, евакуювати поранених і підносити боєприпаси.