"Тотальная доминация": ВСУ показали, как наземный робот уничтожил оккупантов (фото)

Военнослужащие ВС РФ подрываются на украинских минах, установленных в лесопосадках небольшими колесными машинами с дистанционным управлением.

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Военнослужащие 63-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины показали, как российские оккупанты подрываются на минах, установленных наземной роботизированной платформой. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале подразделения.

На видео можно заметить, как наземный дрон на колесном ходу дистанционно минирует лесопосадку. Затем на то же место пришли российские военные, которые наступили на мины и подорвались. Всего на видео показано три таких случая.

Наземный дрон минирует территорию Фото: Скриншот Подрыв оккупантов на мине ВСУ Фото: Скриншот

"Тотальная доминация! Наземные дроны в очередной раз доказывают максимальную эффективность, уничтожая вражескую пехоту", — отметили военные.

В публикации говорится, что на видео запечатлена работа 2-й роты 23-го отдельного стрелкового батальона в составе 63-й ОМБр ВСУ. Модель наземного беспилотника, который устанавливал мины, не уточняется.

Подрыв пехотинцев ВС РФ на мине Фото: Скриншот Подрыв пехотинцев ВС РФ на мине Фото: Скриншот

Напомним, украинские разработчики усовершенствовали наземного робота "Гном", оснастив его дистанционным поводком. Это сделало платформу неуязвимой к работе средств радиолокационной борьбы.

Военнослужащие подразделения Kurt & Company из 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ также впервые начали использовать на фронте роботов-собак. "Робопес" может выполнять разные миссии, в частности проводить разведку, поддерживать пехоту, эвакуировать раненых и подносить боеприпасы.