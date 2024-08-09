Британская атомная подлодка испытала торпеду Spearfish варианта Mod 1
Модернизированная торпеда оснащена улучшенной боеголовкой, более безопасной топливной системой и передовым электронным управлением, что значительно повышает ее точность и смертоносность.
Королевский военно-морской флот Великобритании успешно провел испытания системы вооружения нового поколения Spearfish на подводных лодках класса Vanguard. Эти испытания подтверждают, что флот будет по-прежнему оснащен одной из самых современных торпед в мире, сообщает Defence Industry Europe.
Торпеда Spearfish, находящаяся на вооружении уже почти три десятилетия, способна уничтожать различные морские угрозы, включая фрегаты, эсминцы и вражеские подводные лодки.
Испытания проходили у побережья Шотландии на борту подводной лодки класса Vanguard в течение трех дней. Это впервые, когда торпеда Spearfish нового поколения была испытана на атомной подводной лодке этого класса, оснащенной баллистическими ракетами.
В ходе испытаний торпеда успешно поражала как надводные, так и подводные цели, что позволило экипажу проверить ее функциональность и взаимодействие с боевой системой подводной лодки.
"Эти стрельбы являются важным шагом в обеспечении готовности торпед Spearfish Королевского флота к противостоянию самым современным угрозам", — сказал коммодор Крис Гудселл.
Технические детали
Spearfish Mod 1 — модернизированная версия торпеды Spearfish, разработанная в рамках программы стоимостью 270 миллионов фунтов стерлингов, начатой в 2009 году. Проект модернизации был направлен на улучшение практически каждого аспекта торпеды, особенно ее способности противостоять современным морским угрозам.
Ключевые усовершенствования включают улучшенную систему самонаведения и широкополосный волоконно-оптический канал передачи данных, позволяющий наводить торпеду по проводам. Если провод оборван, торпеда продолжит движение автономно.
Также обновленный вариант торпеды оснащен улучшенной боеголовкой, более безопасной топливной системой и передовым электронным управлением, что значительно повышает ее точность и смертоносность.
Основные характеристики торпеды:
- калибр — 533 мм;
- длина — 7 метров;
- вес — около 1850 кг;
- скорость — до 80 узлов (148 км/ч);
- дальность действия — более 30 морских миль (55 км);
- боеголовка — 300-килограммовое алюминизированное взрывчатое вещество PBX.
Напомним, 12 июня в сети появилась информация о новой китайской атомной подводной лодке Type 093B. Специалисты обратили внимание на скорость новой китайской субмарины, которая достигает 30 узлов.