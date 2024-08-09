Британская атомная подлодка испытала торпеду Spearfish варианта Mod 1

Модернизированная торпеда оснащена улучшенной боеголовкой, более безопасной топливной системой и передовым электронным управлением, что значительно повышает ее точность и смертоносность.

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Королевский военно-морской флот Великобритании успешно провел испытания системы вооружения нового поколения Spearfish на подводных лодках класса Vanguard. Эти испытания подтверждают, что флот будет по-прежнему оснащен одной из самых современных торпед в мире, сообщает Defence Industry Europe.

Торпеда Spearfish, находящаяся на вооружении уже почти три десятилетия, способна уничтожать различные морские угрозы, включая фрегаты, эсминцы и вражеские подводные лодки.

Испытания проходили у побережья Шотландии на борту подводной лодки класса Vanguard в течение трех дней. Это впервые, когда торпеда Spearfish нового поколения была испытана на атомной подводной лодке этого класса, оснащенной баллистическими ракетами.

В ходе испытаний торпеда успешно поражала как надводные, так и подводные цели, что позволило экипажу проверить ее функциональность и взаимодействие с боевой системой подводной лодки.

"Эти стрельбы являются важным шагом в обеспечении готовности торпед Spearfish Королевского флота к противостоянию самым современным угрозам", — сказал коммодор Крис Гудселл.

Технические детали

Spearfish Mod 1 — модернизированная версия торпеды Spearfish, разработанная в рамках программы стоимостью 270 миллионов фунтов стерлингов, начатой в 2009 году. Проект модернизации был направлен на улучшение практически каждого аспекта торпеды, особенно ее способности противостоять современным морским угрозам.

Ключевые усовершенствования включают улучшенную систему самонаведения и широкополосный волоконно-оптический канал передачи данных, позволяющий наводить торпеду по проводам. Если провод оборван, торпеда продолжит движение автономно.

Также обновленный вариант торпеды оснащен улучшенной боеголовкой, более безопасной топливной системой и передовым электронным управлением, что значительно повышает ее точность и смертоносность.

Основные характеристики торпеды:

калибр — 533 мм;

длина — 7 метров;

вес — около 1850 кг;

скорость — до 80 узлов (148 км/ч);

дальность действия — более 30 морских миль (55 км);

боеголовка — 300-килограммовое алюминизированное взрывчатое вещество PBX.

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