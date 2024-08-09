Британський атомний підводний човен випробував торпеду Spearfish варіанта Mod 1

Модернізована торпеда оснащена поліпшеною боєголовкою, безпечнішою паливною системою та передовим електронним управлінням, що значно підвищує її точність і смертоносність.

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Королівський військово-морський флот Великої Британії успішно провів випробування системи озброєння нового покоління Spearfish на підводних човнах класу Vanguard. Ці випробування підтверджують, що флот буде як і раніше оснащений однією з найсучасніших торпед у світі, повідомляє Defence Industry Europe.

Торпеда Spearfish, що перебуває на озброєнні вже майже три десятиліття, здатна знищувати різні морські загрози, включно з фрегатами, есмінцями та ворожими підводними човнами.

Випробування відбувалися біля узбережжя Шотландії на борту підводного човна класу Vanguard протягом трьох днів. Це вперше, коли торпеда Spearfish нового покоління була випробувана на атомному підводному човні цього класу, оснащеному балістичними ракетами.

Під час випробувань торпеда успішно вражала як надводні, так і підводні цілі, що дало змогу екіпажу перевірити її функціональність і взаємодію з бойовою системою підводного човна.

"Ці стрільби є важливим кроком у забезпеченні готовності торпед Spearfish Королівського флоту до протистояння найсучаснішим загрозам", — сказав комодор Кріс Гудселл.

Технічні деталі

Spearfish Mod 1 — модернізована версія торпеди Spearfish, розроблена в межах програми вартістю 270 мільйонів фунтів стерлінгів, розпочатої 2009 року. Проєкт модернізації був спрямований на поліпшення практично кожного аспекту торпеди, особливо її здатності протистояти сучасним морським загрозам.

Ключові удосконалення охоплюють поліпшену систему самонаведення та широкосмуговий волоконно-оптичний канал передачі даних, що дає змогу наводити торпеду по дротах. Якщо дріт обірваний, торпеда продовжить рух автономно.

Також оновлений варіант торпеди оснащений поліпшеною боєголовкою, безпечнішою паливною системою та передовим електронним управлінням, що значно підвищує її точність і смертоносність.

Основні характеристики торпеди:

калібр — 533 мм;

довжина — 7 метрів;

вага — близько 1 850 кг;

швидкість — до 80 вузлів (148 км/год);

дальність дії — понад 30 морських миль (55 км);

боєголовка — 300-кілограмова алюмінізована вибухова речовина PBX.

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