Детали от Type 15: Китай испытывает новый танк для вторжения на Тайвань

Новый танк будет оснащен технологией защиты от беспилотников, чтобы справиться с угрозой, которую представляют собой БПЛА на современном поле боя. Война в Украине показала, что беспилотники могут быть чрезвычайно мощными, и только соответствующие меры кинетической и электронной борьбы способны им противостоять.

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Хотя пока неясно, на каком этапе разработки находится новая бронемашина, проект вписывается в широкую программу китайских военных по модернизации своего арсенала, поскольку Пекин проявляет себя все настойчивее в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

Фокус перевел статью журналиста Ставроса Атламазоглу о том, что известно про новый китайский танк.

Новый китайский боевой танк

Еще в мае в китайских социальных сетях появилась серия фотографий, на которых, по всей видимости, изображены два варианта нового китайского танка.

На снимках — два танка, движущиеся по улицам Баотоу, крупнейшего города Внутренней Монголии. Судя по снимкам, вполне вероятно, что эти две машины принадлежат к одному типу танков, но являются разными вариантами. Например, похоже, что одна из бронированных машин оснащена 125-мм орудием, а вторая – 105-мм.

Кроме того, оба танка не буксировались, а передвигались с помощью собственных силовых установок, что говорит о передовых разработках, по крайней мере, в области двигателя/моторной установки.

Согласно сообщениям, новый танк будет оснащен технологией защиты от беспилотников, чтобы справиться с угрозой, которую представляют собой БПЛА на современном поле боя. Война в Украине показала, что беспилотники могут быть чрезвычайно мощными, и только соответствующие меры кинетической и электронной борьбы способны им противостоять.

Вполне вероятно, что китайские военные используют детали и технологии легкого танка Type 15 при разработке новой модели. Type 15 поступил в серийное производство в 2015 году и был разработан как облегченный танк для сложных условий эксплуатации, таких, как горы и болота.

Китайский танк Type 15 Фото: Открытые источники

Военные разработки Китая

На протяжении десятилетий Пекин выбирал нетрадиционный путь развития своего военного потенциала. Вместо того, чтобы полагаться на собственные изобретения и науку, сменявшие друг друга китайские правительства стремились украсть иностранные военные технологии и воспроизвести их внутри страны. Удивительно, но эта стратегия до сих пор работает очень хорошо, и китайские Вооруженные силы переполнены системами вооружения и боеприпасами, созданными на основе иностранных разработок.

Например, основной боевой танк китайской армии Type 99 в значительной степени основан на российском танке Т-72. Аналогичным образом, стелс-истребитель J-20 Chengdu невероятно похож на американский стелс-истребитель F-22 Raptor.

Китайский танк Type 99 Фото: Открытые источники

В оборонном контексте Китаю не хватает изобретательности и дальновидности, а также инноваций. На протяжении десятилетий Пекин крал чертежи систем вооружения и боеприпасов, воссоздавая их в своих лабораториях и на заводах. Новое название, пара изменений — и вуаля, у китайских военных новый основной боевой танк, истребитель, эсминец и т. д. Эта стратегия была удобна до тех пор, пока Китай отставал от великих держав. Но теперь Пекин догоняет или уже догнал их, представ перед необходимостью создать что-то новое, что нельзя украсть, потому что его еще не существует. Естественно, способность китайской оборонной промышленности к инновациям и созданию чего-то нового вызывает определенный скептицизм.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу — опытный журналист, пишущий на темы обороны и специализирующийся на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.