Деталі від Type 15: Китай випробовує новий танк для вторгнення на Тайвань

Новий танк буде оснащено технологією захисту від безпілотників, щоб упоратися із загрозою, яку становлять БПЛА на сучасному полі бою. Війна в Україні показала, що безпілотники можуть бути надзвичайно потужними, тож тільки відповідні заходи кінетичної та електронної боротьби здатні їм протистояти.

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Китайські військові випробовують новий танк, який у майбутньому можуть використати для вторгнення на Тайвань.

Хоча поки що незрозуміло, на якому етапі розроблення перебуває нова бронемашина, проєкт вписується в широку програму китайських військових із модернізації свого арсеналу, оскільки Пекін проявляє себе все наполегливіше в Індо-Тихоокеанському регіоні та й в усьому світі.

Фокус переклав статтю журналіста Ставроса Атламазоглу про те, що відомо про новий китайський танк.

Новий китайський бойовий танк

Ще в травні у китайських соціальних мережах з'явилася серія фотографій, на яких, імовірно, зображено два варіанти нового китайського танка.

На знімках — два танки, що рухаються вулицями Баотоу, найбільшого міста Внутрішньої Монголії. Судячи з фото, цілком імовірно, що ці дві машини належать до одного типу танків, але є різними варіантами. Наприклад, схоже, що одна з броньованих машин оснащена 125-мм гарматою, а друга — 105-мм.

Крім того, обидва танки не буксирувалися, а пересувалися за допомогою власних силових установок, що свідчить про передові розробки, принаймні в галузі двигуна/моторної установки.

Згідно з повідомленнями, новий танк буде оснащено технологією захисту від безпілотників, щоб упоратися із загрозою, яку являють собою БПЛА на сучасному полі бою. Війна в Україні показала, що безпілотники можуть бути надзвичайно потужними, тож тільки відповідні заходи кінетичної та електронної боротьби здатні їм протистояти.

Цілком імовірно, що китайські військові використовують деталі й технології легкого танка Type 15 у розробці нової моделі. Type 15 надійшов у серійне виробництво 2015 року і був розроблений як полегшений танк для складних умов експлуатації, як-от гори і болота.

Китайський танк Type 15 Фото: Відкриті джерела

Військові розробки Китаю

Упродовж десятиліть Пекін обирав нетрадиційний шлях розвитку свого військового потенціалу. Замість того, щоб покладатися на власні винаходи і науку, китайські уряди, що змінювали один одного, прагнули викрасти іноземні військові технології та відтворити їх усередині країни. Дивно, але ця стратегія досі працює дуже добре, тож китайські Збройні сили переповнені системами озброєння та боєприпасами, створеними на основі іноземних розробок.

Наприклад, основний бойовий танк китайської армії Type 99 значною мірою заснований на російському танку Т-72. Аналогічно, стелс-винищувач J-20 Chengdu неймовірно схожий на американський стелс-винищувач F-22 Raptor.

Китайський танк Type 99 Фото: Відкриті джерела

В оборонному контексті Китаю не вистачає винахідливості й далекоглядності, а також інновацій. Десятиліттями Пекін крав креслення систем озброєння і боєприпасів, відтворюючи їх у своїх лабораторіях і на заводах. Нова назва, кілька змін — і вуаля, у китайських військових новий основний бойовий танк, винищувач, есмінець тощо. Ця стратегія була зручною доти, доки Китай відставав від великих держав. Але тепер Пекін наздоганяє або й уже наздогнав їх, поставши перед необхідністю створити щось нове, що не можна вкрасти, бо його ще немає. Природно, здатність китайської оборонної промисловості до інновацій і створення чогось нового викликає певний скептицизм.

Ставрос Атламазоглу — досвідчений журналіст, який пише на теми оборони і спеціалізується на спеціальних операціях, а також ветеран грецької армії (служив у 575-му батальйоні морської піхоти і штабі армії). Він здобув ступінь бакалавра в Університеті Джона Гопкінса і ступінь магістра в Школі перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса (SAIS). Публікувався в журналах Business Insider, Sandboxx і SOFREP.