Удар по супермаркету в Константиновке: погибли 4 человека, 24 ранены (видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что под завалами находятся люди. На месте удара продолжается спасательная операция.

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Четыре человека погибли и еще по меньшей мере 24 получили ранения в результате удара ВС РФ по Константиновке. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами. Продолжается спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей", — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Россия ответит за этот террор.

"Мы сделаем все, чтобы мир и в дальнейшем был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей", — отметил он.

Ранее начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщал о двух погибших и 17 раненых.

Удар по Константиновке: что известно

В пятницу, 9 августа, ВС РФ обстреляли Константиновку. Местные Telegram-каналы сообщили о попадании в "Экомаркет", в результате чего вспыхнул пожар. В сети начали появляться первые кадры трагедии.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в 12:14 подтвердил удар по супермаркету, который назвал очередным террором россиян.

"Война с гражданскими — это все, что они умеют. Россия должна почувствовать сполна расплату за все, что она делает", — написал он.

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в 12:18 в своем Telegram отметил, что оккупанты обстреляли город из ствольной артиллерии. Он сообщил, что один из раненых находится в тяжелом состоянии.

На месте работают органы власти, полиция, спасатели, медики и все ответственные службы.

Омбудсман Дмитрий Лубинец отметил, что это гражданский объект, где могло находиться много мирных жителей. По его словам, оккупанты это знают и наносят удар.

Напомним, 9 августа начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что во время последних трех обстрелов россияне выпустили по городу одиннадцать ракет С-300, а также использованы КАБы и РСЗО.