Удар по супермаркету в Костянтинівці: загинуло 4 людини, 24 поранені (відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що під завалами перебувають люди. На місці удару триває рятувальна операція.

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Чотири людини загинуло і ще щонайменше 24 дістали поранення внаслідок удару ЗС РФ по Костянтинівці. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей", — зазначив голова держави.

Зеленський додав, що Росія відповість за цей терор.

"Ми зробимо все, щоб світ і надалі був з Україною, підтримував наш захист і порятунок життів наших людей", — зазначив він.

Раніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомляв про двох загиблих і 17 поранених.

Удар по Костянтинівці: що відомо

У п'ятницю, 9 серпня, ЗС РФ обстріляли Костянтинівку. Місцеві Telegram-канали повідомили про влучання в "Екомаркет", внаслідок чого спалахнула пожежа. У мережі почали з'являтися перші кадри трагедії.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак о 12:14 підтвердив удар по супермаркету, який назвав черговим терором росіян.

"Війна з цивільними — це все, що вони вміють. Росія має відчути сповна розплату за все, що вона робить", — написав він.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін о 12:18 у своєму Telegram зазначив, що окупанти обстріляли місто зі ствольної артилерії. Він повідомив, що один із поранених перебуває у важкому стані.

На місці працюють органи влади, поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби.

Омбудсман Дмитро Лубінець наголосив, що це цивільний об'єкт, де могло перебувати багато мирних жителів. За його словами, окупанти це знають і завдають удару.

Нагадаємо, 9 серпня начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк заявив, що під час останніх трьох обстрілів росіяни випустили по місту одинадцять ракет С-300, а також використано КАБи та РСЗВ.