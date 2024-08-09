Инициатива должна быть за Украиной: Зеленский назвал "результативными" прошедшие 3 суток (видео)

Президент Владимир Зеленский отдельно поблагодарил военных, которые в последние дни пополняют обменный фонд. Также он раскрыл новую стратегическую отрасль "оборонки".

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Прямо не упоминая боев в Курской области РФ, президент Украины Владимир Зеленский высказался о некоторых их результатах. Об этом известно из вечернего обращения, опубликованного 9 августа.

Зеленский подчеркнул, что украинские воины защищают именно так позиции, как нужно для сохранения независимости и достижения задач. По его словам, главная из них — достижение мира и реальной безопасности.

"И это возможно только при условии, что инициатива в войне — за Украиной", — отметил президент.

Он отдельно поблагодарил тех защитников, которые "обеспечивают пополнение обменного фонда". Зеленский объяснил, что беря оккупантов в плен, они помогают освобождать украинцев.

"Это чрезвычайно важно, и за прошедшие трое суток — особенно результативно", — добавил он.

Также президент рассказал, что провел Ставку. Он поблагодарил операторов дальнобойных дронов за меткость. Украинский лидер заверил, что эта способность наращивается.

"Это у нас уже реальная стратегическая отрасль "оборонки" — отрасль, которая будет работать на Украину всегда", — заявил он.

Напомним, 7 августа лейтенант ВСУ "Алекс" информировал, что за два дня боев в Курской области РФ взяли в плен примерно 300 российских бойцов. Впоследствии в СМИ информировали, что обменный фонд пополнили еще 59 оккупантов. 8 августа в батальоне "Нахтигаль" заявили о еще одной большой группе военнопленных.

9 августа экс-глава Минобороны Андрей Загороднюк рассказал, что операция ВСУ в Курской области РФ готовилась давно. Он отметил, что вражеские территории Украине не нужны, и раскрыл 4 настоящие цели прорыва.