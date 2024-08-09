Ініціатива має бути за Україною: Зеленський назвав "результативними" минулі 3 доби (відео)

Президент Володимир Зеленський окремо подякував військовим, які останніми днями поповнюють обмінний фонд. Також він розкрив нову стратегічну галузь "оборонки".

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Прямо не згадуючи боїв у Курській області РФ, президент України Володимир Зеленський висловився про деякі їх результати. Про це відомо з вечірнього звернення, опублікованого 9 серпня.

Зеленський підкреслив, що українські воїни захищають саме так позиції, як потрібно для збереження незалежності та досягнення завдань. З його слів, головне з них — досягнення миру та реальної безпеки.

"І це можливо лише за умов, що ініціатива у війні — за Україною", — зазначив президент.

Він окремо подякував тим захисникам, які "забезпечують поповнення обмінного фонду". Зеленський пояснив, що беручи окупантів в полон, вони допомагають звільняти українців.

"Це надзвичайно важливо, та за минулі три доби — особливо результативно", — додав він.

Також президент розповів, що провів Ставку. Він подякував операторам далекобійних дронів за влучність. Український лідер запевнив, що ця спроможність нарощується.

"Це в нас уже реальна стратегічна галузь "оборонки" — галузь, яка працюватиме на Україну завжди", — заявив він.

Нагадаємо, 7 серпня лейтенант ЗСУ "Алекс" інформував, що за два дні боїв у Курській області РФ взяли у полон приблизно 300 російських бійців. Згодом у ЗМІ інформували, що обмінний фонд поповнили ще 59 окупантів. 8 серпня у батальйоні "Нахтіґаль" заявили про ще одну велику групу військовополонених.

9 серпня ексголова Міноборони Андрій Загороднюк розповів, що операція ЗСУ у Курській області РФ готувалася давно. Він наголосив, що ворожі території Україні непотрібні, та розкрив 4 справжні цілі прориву.