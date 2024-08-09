Россияне уже учатся: Иран поставит сотни баллистических ракет для ВС РФ, — Reuters

По словам журналистов, передача ракет может произойти уже скоро. Речь идет о Fath-360, которые могут поражать цели на расстоянии до 120 километров.

Related video

Иран передаст России десятки баллистических ракет ближнего действия. Так, российские военные уже тренировались использовать Fath-360. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, представители российского Министерства обороны 13 декабря в Тегеране подписали контракт с иранскими официальными лицами на поставку Fath-360 и еще одной баллистической ракетной системы Ababil, созданной иранской правительственной Организацией аэрокосмической промышленности (AIO).

Источники также заявили, что российские специалисты посетили Иран, чтобы изучить, как управлять системой обороны Fath-360, которая запускает ракеты с максимальной дальностью 120 км и боеголовкой весом 150 кг.

Важно

Эскалация на Ближнем Востоке: Иран развертывает новейшую систему ПВО 9-Dey (видео)

Сообщается, что у Москвы есть собственные баллистические ракеты, однако поставки Fath-360 могут позволить ВС РФ использовать большую часть своего арсенала для поражения целей за линией фронта, одновременно применяя иранские боеголовки для поражения целей на более близком расстоянии.

Неназванный представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Соединенные Штаты, их союзники по НАТО и партнеры по G7 готовы дать "быстрый и жесткий ответ" Ирану на такие поставки.

"Это будет означать резкое усиление поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", — заявил представитель.

Постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке заявило в своем, что Тегеран установил долгосрочное стратегическое партнерство с Москвой в различных областях, включая военное сотрудничество.

"Тем не менее, с этической точки зрения Иран воздерживается от передачи любого оружия, включая ракеты, которое потенциально может быть использовано в конфликте с Украиной, до его завершения", — говорится в заявлении.

При этом, как сообщается, Белый дом отказался официально подтвердить, что Иран обучает российских военных работе с Fath-360 или что он готовится поставлять это оружие в Россию.

Как рассказали журналистам источники в разведке, передача ракет произойдет скоро. Подготовка военных специалистов является стандартной практикой перед поставками оружия.

Источник из Ирана сказал, что Тегеран пока не поставлял ракеты Fath-360.

Ранее СМИ сообщали, что иранские стражи получили на вооружение ракеты, которые "невозможно обнаружить". В КСИР заявили, что могут показывать лишь менее десятой части своего оружия. Кроме новых ракет их флот усилили ракетные системы, БПЛА и радары.