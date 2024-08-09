Росіяни вже вчаться: Іран поставить сотні балістичних ракет для ЗС РФ, — Reuters

За словами журналістів, передавання ракет може відбутися вже скоро. Йдеться про Fath-360, які можуть вражати цілі на відстані до 120 кілометрів.

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Іран передасть Росії десятки балістичних ракет ближньої дії. Так, російські військові вже тренувалися використовувати Fath-360. Про це пише видання Reuters з посиланням на власні джерела.

За словами журналістів, представники російського Міністерства оборони 13 грудня в Тегерані підписали контракт з іранськими офіційними особами на постачання Fath-360 і ще однієї балістичної ракетної системи Ababil, створеної іранською урядовою Організацією аерокосмічної промисловості (AIO).

Джерела також заявили, що російські фахівці відвідали Іран, щоб вивчити, як керувати системою оборони Fath-360, яка запускає ракети з максимальною дальністю 120 км і боєголовкою вагою 150 кг.

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Повідомляють, що в Москви є власні балістичні ракети, однак поставки Fath-360 можуть дати змогу ЗС РФ використовувати більшу частину свого арсеналу для ураження цілей за лінією фронту, одночасно застосовуючи іранські боєголовки для ураження цілей на ближчій відстані.

Неназваний представник Ради національної безпеки США заявив, що Сполучені Штати, їхні союзники по НАТО і партнери по G7 готові дати "швидку і жорстку відповідь" Ірану на такі поставки.

"Це означатиме різке посилення підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", — заявив представник.

Постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку заявило, що Тегеран встановив довгострокове стратегічне партнерство з Москвою в різних галузях, включно з військовою співпрацею.

"Тим не менш, з етичної точки зору Іран утримується від передачі будь-якої зброї, включно з ракетами, яка потенційно може бути використана в конфлікті з Україною, до його завершення", — йдеться в заяві.

Водночас, як повідомляється, Білий дім відмовився офіційно підтвердити, що Іран навчає російських військових роботі з Fath-360 або що він готується постачати цю зброю в Росію.

Як розповіли журналістам джерела в розвідці, передавання ракет відбудеться скоро. Підготовка військових фахівців є стандартною практикою перед поставками зброї.

Джерело з Ірану сказало, що Тегеран поки не постачав ракети Fath-360.

Раніше ЗМІ повідомляли, що іранські вартові отримали на озброєння ракети, які "неможливо виявити". У КВІР заявили, що можуть показувати лише менше десятої частини своєї зброї. Крім нових ракет, їхній флот посилили ракетні системи, БПЛА та радари.