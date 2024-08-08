Ескалація на Близькому Сході: Іран розгортає новітню систему ППО 9-Dey (відео)

Особливістю ЗРК малої дальності є РЛС із фазованою решіткою S-діапазону з дальністю виявлення до 150 км. Це найважливіший компонент інтегрованої мережі протиповітряної оборони Ірану.

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Іран готовий розгорнути свої новітні системи ППО 9-Dey на тлі все більшої напруженості між Іраном та Ізраїлем. Ці ЗРК малої дальності є важливим доповненням до арсеналу Ірану, посилюючи його можливості з протиповітряної оборони, повідомили 7 серпня в Army Recognition.

Система була вперше представлена 21 травня 2021 року і стала важливою віхою для Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), який розробив зброю в межах широкої програми модернізації Збройних сил.

Під час навчань "Захисники неба Велаяту 2023", що відбулися з 5 до 7 листопада 2023 року, система 9-Dey успішно перехопила та знищила кілька призначених цілей, продемонструвавши свою ефективність і точність.

Характеристики та можливості

Експерти зазначають, що 9-Dey — це мобільна система ППО малої дальності, оптимізована для ураження низьколітальних цілей. Вона має ефективну дальність від 5 до 30 кілометрів і стелю польоту 20 кілометрів, що дає їй змогу уражати широкий спектр загроз із різних відстаней і висот.

Вона базується на тому ж шасі 6x6, що й ракетний комплекс Sevom Khordad. Однак вона відрізняється конфігурацією пускової установки: два блоки по чотири ракети забезпечують вісім ракет, готових до запуску, на відміну від трьох ракет у Sevom Khordad.

Шасі 6x6, що використовується в 9-Dey, являє собою місцеву копію МЗКТ-6922, спочатку розроблену для російського комплексу "Бук-М2Е". Але іранська версія відрізняється коротшою конструкцією з переднім розташуванням двигуна і бічним доступом до електронних систем.

Ключовою особливістю мобільного комплексу 9-Dey є використання тієї ж радіолокаційної технології, що і в Sevom Khordad, встановленої в передній частині машини. Система ППО Sevom Khordad, яка є найважливішим компонентом інтегрованої мережі ППО Ірану, оснащена складним радаром із фазованою решіткою S-діапазону, встановленим у передній частині машини.

Основні технічні характеристики системи ППО 9-Dey

клас — зенітно-ракетна система малої дальності;

шасі — 6x6, аналогічне Sevom Khordad;

дальність дії — 5-30 км;

стеля польоту — 20 км;

ракетна установка — два блоки по чотири ракети (всього вісім ракет);

радар — С-діапазонний радар із фазованою решіткою, з дальністю виявлення до 150 км і здатністю відстеження декількох цілей одночасно.

Раніше повідомлялося, що на тлі посилення напруги в близькосхідному регіоні з'явилися повідомлення про те, що Росія екстрено передала Ірану додаткове озброєння. Йдеться про оперативні ракетні комплекси "Іскандер" і комплекси радіоелектронної боротьби "Мурманськ-БН".