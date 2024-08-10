Прикрывала артиллерия: морпехи ВСУ записали видео в селе Пороз под Белгородом, — соцсети

В российском селе Пороз на расстоянии 3 км от границы появился желто-голубой флаг 252 батальона и флаг Грузии, свидетельствует видео из соцсетей. Военкоры РФ заверили, что состоялась спецоперация при поддержке артиллерии ВСУ.

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Украинские военные оказались в селе Пороз Грайворонского района Белгородской области РФ. Бойцы развернули флаг подразделения и записали видео на фоне местного клуба. Событие произошло в 3 км от российско-украинской границы. На видео, снятом якобы на месте событий, не слышно стрельбы и других признаков боя. Видео из села Пороз опубликовали в Telegram-канале "Супернова+".

Сообщение о событиях на российской территории появилось в канале в 7:46 10 августа. В тексте указывается, что речь идет о Белгородской области РФ и о бойцах ВСУ, которые неожиданно там оказались. Приведены координаты возможного места записи — 50.57380° N, 35.46532° E.

На видео видим пятерых вооруженных бойцов, шестой ведет запись. В руках у бойцов — два флага. Один из них — флаг 252 батальона Морской пехоты ВСУ. Второй — грузинский национальный. Слышно, что это военные 252 бригады. За спинами — светло-зеленая стена дома с табличкой "Порозовский сельский клуб".

"Батальон два пять два находится в населенном пункте Пороз, Белгородская область", — слышны слова одного из бойцов.

Из записи не ясно, когда она была снята. Также администратор канала не сообщил источник, который предоставил ему информацию.

Российские милитарные блогеры отреагировали на видео с бойцами ВСУ, которое появилось в сети 10 августа. Есть военкоры, добавившие некоторые подробности: якобы украинские военные проникли на территорию РФ под прикрытием артиллерии, но задержали недолго и вскоре вышли.

Война РФ — российский милблогер о событиях в Белгородской области 10 августа Фото: Скриншот

Между тем украинское командование не комментировало события, которые могли произойти на расстоянии 3 км от границы в Белгородской области. Расстояние до районного центра Грайворон — около 16 км. Украинский волонтер Сергей Стерненко прокомментировал видео 252 батальона: заявил, что "не стоит спешить с выводами" и "нас там нет, это местные шахтеры".

Война РФ — где расположено село Пороз Белгородской области Фото: DeepState Война РФ — как выглядит клуб в селе Пороз Белгородской области Фото: Google Maps

Отметим, параллельно с событиями в Белгородской области происходит прорыв в Курской области. Линия боев пролегает на расстоянии 57 км от Пороза (по прямой). Согласно данным аналитиков Института изучения войны украинские военные добрались до 18 населенных пунктов на российской территории, продвинулись вглубь на 35 км и все ближе к Курской АЭС в городе Курчатов.

Напоминаем, 10 августа ГУР Минобороны показало видео удара морского дрона по военному катеру ВС РФ в оккупированном Крыму. Перед этим состоялся рейд разведчиков на Кинбурнскую косу, на которой уничтожили средства три опорных пункта и живую силу оккупантов.