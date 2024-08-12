Самолет филиппинских ВВС "незаконно пересек" воздушное пространство Китая: реакция Пекина

В связи с инцидентом китайские силы в регионе были приведены в состоянии повышенной боевой готовности, а военное командование НОАК призвало Филиппины немедленно прекратить свои "нарушения, провокации и нагнетание обстановки".

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Командование Южного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сообщило "о профессиональном и законном предупреждении филиппинского самолета", который "незаконно вторгся" в воздушное пространство над китайским островом Хуанъяньдао в Южно-Китайском море. Инцидент произошел в 10 августа и вызвал напряженность между странами, сообщает Global Times.

Согласно официальному заявлению командования, самолет NC-212 ВВС Филиппин нарушил воздушное пространство над Хуанъяньдао, несмотря на неоднократные предупреждения китайской стороны.

Отмечается, что действия филиппинского самолета помешали регулярным учебным мероприятиям Китая. В качестве устрашения командование НОАК задействовало морские и воздушные силы, которые провели операцию по идентификации, проверке, отслеживанию, мониторингу, предупреждению и вытеснению самолета-нарушителя.

Реакция Филиппин и ответ Китая

Филиппины выразили протест против "агрессивных действий" Китая в спорных водах. В своем заявлении филиппинские власти осудили китайские маневры, подчеркнув, что они нарушают международные нормы авиационной безопасности и представляют угрозу для мирных операций.

Китай незамедлительно отреагировал на заявление Филиппин. Пекин заявил, что филиппинский самолет "незаконно вторгся" в воздушное пространство над рифом Хуанъянь, несмотря на неоднократные предупреждения. Вооруженные силы КНР были приведены в состояние повышенной боевой готовности и мобилизовали воздушные и морские силы для идентификации и отслеживания филиппинского самолета. По версии Китая, действия были предприняты на законных основаниях для защиты национального суверенитета и обеспечения стабильности в регионе.

Давний территориальный спор

Китай, Филиппины и другие страны региона давно ведут территориальные споры за архипелаг Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность благодаря богатым биоресурсам и стратегическому расположению. В январе официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь потребовал от США и Филиппин прекратить "военные провокации" в регионе, подчеркнув, что такие методы не способствуют мирному урегулированию ситуации.

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Напомним, в начале июля группа китайских боевых кораблей во главе с авианосцем Shandong вышла в Тихий океан в 500 км к юго-востоку от японского острова Окинавы. Были выявлены 36 военных самолетов ВВС НОАК, включая истребители J-16 и бомбардировщики H-6 с ядерными боеголовками.